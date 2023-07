Weltweit einmalig: Tüftler baut Fahrrad mit unsichtbaren Speichen – Der Erfolg des Mannes aus dem nun folgenden Video ist im Gegensatz zu den Materialien, mit denen er seine Karriere als Videomacher begann, alles andere als von Pappe. Rasch mauserte er sich auf dem weltgrößten Videoportal zu einem der absoluten Bastelkönige. Insbesondere Fahrräder haben es ihm dabei wohl angetan, immer wieder kommt er mit abgefahrenen Bike-Umbauten um die Ecke. So wie diesem.

„The Q“, so der Name eines Kanals auf YouTube, der wie wohl jeder, der auf dem Portal anfängt, bei einer Handvoll Zuschauer startete. Nunmehr ist „The Q“ Stand dieses Artikels bei atemberaubenden 13,4 Millionen Abonnenten seines Kanals angekommen. Kein Wunder, die Palette seiner Bauprojekte ist reichhaltig und Ideen sowie Umsetzung überzeugen oft auch kritische Zuschauer. Von funktionierenden Getränkeautomaten aus Pappe bis hin zu nachladbaren Sturmgewehr-Attrappen aus dem Material ist alles dabei.

Die Liebe zum Fahrrad

Insbesondere in den letzten Jahren lässt sich ein Trend ablesen: Schaut man sich die Videos von „The Q“ auf der Kanalübersicht an, fällt einem auf, wie viele davon mit Fahrrädern, Rollschuhen und überhaupt allem mit Bereifung zu tun haben. Es liegt in der Natur der Sache – was geklickt wird, wird eben gebracht, die Zuschauer mögen die Bike-Videos, den Zahlen nach zu urteilen. Fahrräder mit dreieckigen oder quadratischen Reifen hat der Mann für sie schon gebaut.

Ebenso ein Fahrrad, das gänzlich ohne Reifen auskommt und auf eine Art Kettenantrieb auf Ovalen setzt. Im vorliegenden Video bleibt der eigentliche Gummireifen traditionell. Wie fast alle Arbeiten auf dem Kanal beginnt der Kreative auch in diesem schon älteren Clip vielmehr mit einer Frage: Was wäre, wenn ein Fahrrad gar keine Speichen hätte? Hat er auch schon öfter ausprobiert. Daher nun eben: Was, wenn Speichen in gewisser Weise da wären, wenn auch nur in Scheibenform – man das Ganze aber nicht sehen könnte?

Geboren war die Idee eines Fahrrads, welches statt handelsüblicher Speichen auf eine Stabilisierung durch eine Scheibe PVC-Glas setzt. „Unsichtbare Reifen“, eben. Wie die entstehen, erlebt ihr nun.