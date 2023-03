Weltverändernde Ereignisse: Zeitreisender verrät, was 2023 passieren wird – In einem fiktiven Handbuch für Zeitreisende könnte vermerkt sein „Sollten Sie planen, die 2020er zu besuchen – was keine gute Idee wäre – besorgen sie sich direkt nach der Ankunft ein Smartphone und installieren sie die damals populäre Social-Media-App namens TikTok. Es steht Ihnen frei, über kommende Ereignisse zu berichten, solange Sie dies in Form unheilvoller Videos mit kryptischen Botschaften tun. “

Eno Alaric ist als angeblicher Zeitreisender genau diesem Weg gefolgt und wurde auf dem Video-Portal unter dem Namen „@theradianttimetraveller“ bekannt. Im Laufe der Zeit konnte er mit seinen Warnungen vor angeblichen zukünftigen Ereignissen über 26.000 Follower gewinnen – Tendenz steigend.

Der Tourist aus dem Jahr 2671 hat bereits die Entdeckung eines Zwillingsplaneten der Erde angekündigt, vor außerirdischen Besuchern und sogar vor Portalen gewarnt, die sich zu anderen Dimensionen öffnen.

Nun hat Alaric seinen prophetischen Blumenstrauß um einige weitere große wissenschaftliche Entdeckungen ergänzt und vorhergesagt, dass 8.000 Menschen von einem Außerirdischen auserwählt werden, um den Planeten zu retten.

In dem Video, das bereits mehr als 14.000 Likes erhalten hat, erklärt Eno: „ACHTUNG! An alle, die glauben, dass ich ein falscher Zeitreisender bin: Merkt euch diese wichtigen Ereignisse für den Rest des Jahres 2023.“

Folgendes wird dem Zeitreisenden zufolge geschehen:

„23. März: 8.000 Menschen werden von einem Außerirdischen, der als der Champion bekannt ist, ausgewählt, um die Menschheit zu retten. Der Champion wird diese Menschen auf einen anderen bewohnbaren Planeten bringen, um die Menschheit vor einer anderen feindlichen Alien-Rasse zu retten.“

„15. Mai 2023: Ein 750 Fuß hoher Megatsunami trifft San Francisco, Kalifornien, und fordert über 200.000 Todesopfer. 12. Juni: Durch ein Erdbeben der Stärke 9,5 öffnet sich ein fünf Meilen tiefer Graben, der viele ausgestorben geglaubte Arten freisetzt.“

„18. Juni: 7 Menschen fallen wahllos vom Himmel und sterben, obwohl nichts zu sehen war. 12. August: Wissenschaftler finden ein Heilmittel für Hautkrebs, indem sie die Hypophyse eines Eichhörnchens verwenden.“

„3. Dezember 2023: Tief im Amazonasgebiet wird ein großer Kristall entdeckt, der die Kraft hat, alle Krankheiten und Verletzungen zu heilen.“

„29. Dezember: Wissenschaftler finden einen Weg, Stammzellen zu verwenden, um Ersatzorgane und neue Arten von Organen zu züchten.“

Wie stets zog das Video eine Welle spöttischer Kommentare nach sich, manche davon nähern sich dem Thema aber auch mit sachlicher Kritik.

So gibt ein User zu bedenken: „Ein echter Zeitreisender würde wissen, dass die Information über Dinge, die in der Zukunft passieren werden, die Zeitlinie verändert und somit eine neue Zukunft schafft.“

Vielleicht hat Alaric das Problem ja nicht bedacht, was erklären würde, weshalb bislang so wenige seiner Vorhersagen auch wirklich wahr geworden sind.

Quelle: dailystar.co.uk