Weltrekord: Junger Mann jongliert 3 Zauberwürfel und löst sie – Nahezu täglich vermeldet das Guinness-Buch der Rekorde packende, interessante und mitunter kuriose Glanztaten, welche oftmals gleich mehrere dieser Kategorien bedienen. Nun ist es einem jungen Mann gelungen, einen neuen Rekord aufzustellen und dabei seine eigene Leistung zu überbieten: Nicht nur jongliert der 19-jährige Angel Alvarado mit gleich drei Zauberwürfeln – er löst sie dabei auch noch in einer „phänomenalen Zeit“, wie das Guinness-Buch schreibt.

Der Kolumbianer brach seinen eigenen Rekord, den er letztes Jahr aufgestellt hatte, am 1. April 2022 in Bogota: In gerade einmal 4.31,01 Minuten vollbrachte er die Mischung aus artistischer und geistiger Höchstleistung. Im Mai 2021 hatte er zuletzt seinen Rekord von 4,52,43 Minuten aufgestellt. Zwei Jahre hartes Training gingen diesem Kunststück voraus – wobei nach Angaben des Guinness-Buches nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie eine Rolle spielte.

So habe der junge Kolumbianer die „viele Freizeit“ während der Lockdowns zum Üben genutzt

Die erste Aufgabe, mit der sich Angel dabei konfrontiert sah, war, auch nur einen einzigen Zauberwürfel, auch „Rubic’s Cube“ genannt, schnell lösen und dabei damit jonglieren zu können. Nachdem ihm dies gelungen war, fügte er nach und nach weitere der würfelförmigen Logik-Puzzles hinzu. Weitere vier Monate benötigte Alvarado demnach, um alle drei effizient lösen zu können. Wenig überraschend erfordert die Aufgabe höchste Konzentration sowie manuelles Geschick. Auch eine scharfe Beobachtungsgabe ist vonnöten.

Denn ein Würfel-Jongleur muss im Blick behalten können, welcher Würfel bereits wie weit gelöst ist, während sie durch die Luft fliegen – und somit wissen, wie viele Drehungen jeder Einzelne noch erfordert. Der Herausforderung dieses Rekordversuchs stellte er sich nach eigenen Angaben, um sich selbst zu beweisen, dass er etwas so Schwieriges durch reines Üben und tonnenweise Beharrlichkeit vollbringen könnte.

So sagte Alvarado wörtlich über seinen Rekordversuch:

„Es würde mir sehr viel bedeuten, denn es wäre der erste Weltrekord im Jonglieren und Speedcubing in Kolumbien, und es wäre cool, der erste Mensch zu sein, der das geschafft hat.“ Erstmals wurde ein solcher Rekord übrigens am 23. Dezember 2017 von Que Jianyu aus China aufgestellt. Er schaffte es, „Die schnellste Zeit zum Lösen dreier rotierender Puzzlewürfel beim Jonglieren“ offiziell aufzustellen, als er gerade einmal 13 Jahre jung war.

