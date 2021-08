Weltrekord: Die Frau mit dem größten Mund – Viele Menschen haben eine große Klappe, aber mit dieser Lady hier halten wohl nur die wenigsten mit: Samantha Ramsdell hält den Weltrekord für den größten Mund unter den Frauen. Ihrer öffnet sich nämlich um beachtliche 6,56 Zentimeter, quer gemessen sogar um 10. Pubertäre Witze incoming …

Wie wohl mittlerweile so ziemlich jeder mit einer besonderen Gabe, stellt Samatha ihren beachtlichen Mund unter anderem auf TikTok zur Schau, wo sie sich allerhand Zeugs einverleibt. Und tatsächlich hat sie mit ihren kurzen Clips bereits eine treue Schar von 1,7 Millionen Followern auf ihrem Kanal versammelt.

Nun wurde ihr auch noch ein Eintrag im „Guinness Buch der Rekorde“ für den größten Mund zuteil:

„Ich hätte nie gedacht, dass es möglich sein würde, so berühmt zu sein, wegen meines Mundes“, erklärt die Frau aus dem Bundesstaat Connecticut. Samantha weiter:

„31 Jahre alt zu sein, und einen Rekord für etwas aufstellen zu können, bei dem ich eigentlich so unsicher war, etwas, das ich so klein halten wollte, ist großartig. Denn jetzt ist es eines der größten und besten Dinge an mir.

Wenn ich einen Rat für jemanden hätte, der ein großes Körperteil oder etwas wirklich Einzigartiges hat und den Guinness-Weltrekord-Titel anstreben möchte, würde ich sagen: Tu es!

Sei stolz darauf und mach es zu deinem größten Vorteil. Es ist deine Superkraft. Es ist das, was dich besonders macht und dich von allen anderen unterscheidet.“

