Weltpremiere ist nichts für schwache Nerven: Fahrt mit der neuen Achterbahn des Europa-Parks – Der Nervenkitzel des Neuen packt einen nicht nur, wenn es um Serien, Filme oder Videospiele geht, die mit schöner Regelmäßigkeit erscheinen. Viele haben ein anderes Steckenpferd – Freizeitparks und Fahrgeschäfte, zum Beispiel. Nun benötigt der Bau von Karussells und Achterbahnen bekanntermaßen einiges an Zeit, da ist jede Neuerscheinung ein Highlight für Fans. Die dürften sich über eine erste Fahrt mit der neuen Voltron Nevera in diesem Video freuen.

Die neueste Bahn des Europa-Parks trägt ihren nach Strom und Tech klingenden Namen nicht nur aufgrund des elektrisierenden Tempos – es handelt sich um eine Themen-Achterbahn, die unter dem Oberbegriff „Kroatien“ steht: Die Voltron Nevera ist den Experimenten des unvergessenen Strompioniers Nikola Tesla gewidmet (geboren in einer Region, die heute zu Kroatien gehört) und von diesen inspiriert. Der actiongeladene Multi-Launch-Coaster steht zudem mit dem kroatischen Elektroauto-Pionier Rimac in Verbindung.

Der volle Name des Coasters daher:

„Voltron Nevera powered by Rimac“. Das neue Achterbahn-Highlight des Europa-Parks wurde zwischen der Wasserachterbahn Poseidon und der Euro-Mir errichtet. Der Coaster soll bereits zur Sommersaison 2024 für das Publikum geöffnet werden. Dabei betont man beim Park, dass das System durch Innovation und neue Technologien bestechen soll, man unterstreicht die Kombination aus „Nervenkitzel, Atmosphäre sowie Technologie.“

Man wolle „neue Maßstäbe im Achterbahnbau setzen“, so vermeldet eine offizielle Mitteilung des Europa Parks. Dabei listet man mehrere neuartige Aspekte der Voltron Nevera: So soll diese mit gleich sieben Inversionen und vier Launches Achterbahn-Fans in Verzückung versetzen. Ganze 2,2 Sekunden am Stück soll man auf dem Coaster echte Schwerelosigkeit erleben dürfen.

Einen Weltrekord hält das neue Geschoss von Hersteller MACK Rides bereits:

Sie hat den steilsten Launch für eine Achterbahn auf unserem Planeten mit atemberaubenden 105 Grad. Damit möchte man ein Fahrerlebnis bieten, das weltweit einmalig und mit nichts vergleichbar sein soll. Zugleich stellt diese neue Bahn den ersten Bauabschnitt im 17. europäischen Themenbereich des Parks dar. So soll schon zur Eröffnung der Voltron Nevera in der kommenden Sommersaison ein 28 Meter hoher Turm über dem Bahnhof aufragen.

Dieser soll an die Experimente von Nikola Tesla gemahnen und das Publikum einstimmen. Wo wir beim Einstimmen sind: Im folgenden Video könnt ihr selbst eine Fahrt auf der „Voltron Nevera powered by Rimac“ erleben, bevor es dann im Sommer 24 auf die echte Strecke geht. Das lohnt sich schon deshalb, weil dieser Achterbahntypus namens „Stryker Coaster“ den Einzigen seiner Art weltweit darstellt. Eine echte Premiere, auch in Videoform.

Quelle: europapark.de