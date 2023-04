Weitere Bezahlmethode bei McDonald‘s: Weitere bargeldlose Möglichkeit eingerichtet – bevorzugen, erhalten für die Begleichung ihrer Burger-Rechnungen nun eine weitere, einfachere Option. Wer kein Bargeld, jedoch sein Mobiltelefon bei sich trägt, kann in Zukunft mit dieser neuen Möglichkeit per Handy die Bezahlung erledigen. Doch es sind kurze Vorbereitungen notwendig.

Wie „Chip“ berichtet wurde die Version 7.13.0 der McDonald's-App für iOS ausgerollt. Via Apple Pay kann man nun mittels Girocard direkt über sein Smartphone Rechnungen begleichen. Hauptsächlich sollen davon Kunden der Sparkasse Vorteile erhalten – bislang erlaubt sie als einziges großes Geldinstitut, bei Apple Pay nicht nur Kreditkarten, sondern auch die Girocard zu hinterlegen.

Anwendungsweise – denkbar einfach

Nachdem die Karte mit dem Smartphone verknüpft wurde, kann man bei McDonald’s bei der Bestellung seiner Speisen über das Handy-Display nun Apple Pay wählen. Nach der Auswahl kommen entweder Face-ID (Gesichtserkennung) oder Touch-ID (Fingerabdruck) des iPhones zum Einsatz und die Zahlung kann getätigt werden. Doch vor das Bezahlen haben die Technikgötter aus Cupertino die Verknüpfung der Girokarte mit dem iPhone gesetzt.

„Chip“ zufolge ist dabei wie folgt vorzugehen: Auf dem iPhone muss die Sparkassen-App installiert sein. Das ist zwingend notwendig, um die Girocard im Apple Pay-Konto zu hinterlegen. Ebenso unverzichtbar: Man muss bei seiner Sparkasse für das Online Banking registriert sein. Das verwendete TAN-Verfahren darf dabei nur Push-TAN oder Chip-TAN umfassen.

Ausgeschlossen hingegen:

SMS-TAN und Apple Pay. Wer sich für das Chip-TAN-Verfahren entscheidet, benötigt zusätzlich einen TAN-Generator der Sparkasse, der die notwendigen Ziffernkombinationen erzeugt. Für das Push-TAN-Verfahren ist hingegen eine weitere App erforderlich: Die Push-TAN-App der Sparkassen muss in diesem Fall mit auf dem iPhone installiert sein – nur so können TANs von der Sparkasse zugestellt werden. Wer sein TAN-Verfahren ändern möchte, muss bei seiner Sparkasse einen entsprechenden unterschriebenen Antrag per Post einreichen.

