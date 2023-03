Weil Teenagerin am Strand einen Badeanzug trägt

Weil Teenagerin am Strand einen Badeanzug trägt: Karen flippt aus und droht mit Schlägen – Vielleicht ist dem einen oder anderen schon einmal aufgefallen, dass eine Frau namens Karen immer mal wieder als Protagonistin in Videos auftritt, die sich im weitesten Sinne stets um das Thema Echauffiertheit drehen. Das liegt nicht daran, dass Karen eine besonders umtriebige und reizbare Person ist, sondern daran, dass „Karen“ heutzutage als meme‘scher Überbegriff für eine spezielle Gattung von meist privilegierten Frauen gilt, die dazu neigt, sich auf unangemessene und vollkommen überzogene Art und Weise über Dinge zu beschweren, die aus gesamtgesellschaftlicher Sicht nicht beschwerenswert sein sollten.

Beispiel gefällig?

Das Video, welches wir euch am Ende dieses Textes präsentieren, ist ein Paradebeispiel, hat sich doch in den letzten Jahren gezeigt, dass insbesondere empörte Mütter häufig als Karens in Erscheinung treten.

So auch die im Video gezeigte Dame, die sich lauthals darüber beschwert, dass ein 13-jähriges Mädchen vor den Augen ihres vierjährigen Sohnes einen ihrer Meinung nach unangemessenen Badeanzug trägt.

An die Mutter des Mädchens gewandt, die offensichtlich auch die filmende Person ist, keift Karen: „Was für eine Mutter bist du, dass du deine Tochter einen Tanga tragen lässt und sie einem vierjährigen Kind ihre Arschbacken zeigt? Sie trägt einen verdammten Tanga.“

Besagte Tochter ruft aus dem Hintergrund „Nein, das tue ich nicht“, während ihre Mutter wiederholt betont, dass die 13-Jährige einfach nur einen Badeanzug trägt.

Karen jedoch beharrt auf ihre Meinung: „Warum hängen dann die Arschbacken heraus? Ist das ein Badeanzug?“

Eine Einigung ist nicht zu erzielen, und die Debatte wird bald schon mit Schimpfworten garniert, bis schließlich sogar erste Drohungen ausgesprochen werden.

„Was wenn ich dir eine reinhaue? Was machst du dann? Wird dein Video dir dann helfen?“

Schließlich steht die Mutter, die das Vorbildverhalten der anderen Frau zuvor so harsch kritisiert hat, auf, und erklärt: „Lass mich nur schnell meine Kinder fertig machen, und dann werde ich dich umhauen.“ Das alles vor den Ohren ihres vierjährigen Sohnes wohlgemerkt, der ob des Streites nun nicht mehr spielen darf.

Bevor es jedoch zum Schlimmsten kommt, interveniert die Begleitung von Karen, die bislang wortlos neben ihr gesessen hatte, und versucht zu beschwichtigen: „Ich gebe zu, dass sie irgendwie überreagiert hat. Nur der Badeanzug … Vielleicht könnten Sie einfach... Sie ist ein bisschen aufgebracht, weil sie etwas zu viel Haut gezeigt hat, schätze ich.“

Dessen ungeachtet debattiert Karen fleißig weiter und selbst das Argument, dass man sich schließlich an einem Strand befände, ändert nichts an ihrer Haltung. Ganz im Gegenteil, legt sie zum Abschluss des Videos doch sogar noch krasser nach:

„Wenn mein Sohn ihre Tochter vergewaltigt wenn er älter ist, ist das nicht mein Problem.“

