Weil Steroide Körper vernarbten: Bodybuilder zeigt Geschwüre zur Abschreckung – Wohl den meisten Leistungssportlern dürfte bekannt sein, dass die Einnahme von Steroiden nicht unbedingt zu den gesunden Ideen gehört. Ein Bodybuilder musste sich wegen der Substanzen sogar neun Monate zu Hause aufhalten. Der Grund: An seinem Körper waren Läsionen ausgebrochen, die seine Haut entstellten und zugleich quälende Schmerzen verursachten. Nun warnt der Online-Fitnesstrainer andere Bodybuilder, die Finger von dem Zeug zu lassen.

Dave Hartrey ist 24 und stammt aus dem irländischen Waterford. Nach zwei besonders schweren Ausbrüchen der Geschwüre ist er verzweifelt auf der Suche nach Ärzten, die ihm helfen können. Sein Rücken ist nun voller sogenannter Keloidnarben, ebenso wie sein Brustkorb und seine Arme. Solche Narben äußern sich als deutlich erhöhtes Narbengewebe, welches rosafarben, stark gerötet, vom Hautton oder allgemein dunkler als der Rest des Körpers sein kann.

Dave Hartrey wörtlich:

„Ich war schon immer ein großer Befürworter der Fitness und habe hin und wieder trainiert, seit ich 15 war. Als ich 20 wurde, fing ich an, mit einem Bodybuilder zu trainieren. Das Training mit ihm hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich entschloss, auch den Weg des Bodybuildings einzuschlagen.“ Doch dann nahm die Geschichte eine ungesunde Wendung: „Wenn man ins Fitnessstudio geht, Fortschritte macht, beschuldigen einen die Leute, Steroide zu nehmen, und da Bodybuilding eine kurze Karriere ist, beschloss ich, sie einfach zu testen.“

Der Bodybuilder warnt: „Es ist wirklich wichtig zu erwähnen, dass man bei Steroiden von Anfang an ein Risiko eingeht, denn wenn man Testosteron einnimmt, kann es sein, dass der Körper danach nicht mehr die gleiche Menge auf natürliche Weise produziert, ganz zu schweigen von den anderen Gefahren. Ich hatte meine von einem Kerl in meinem Fitnessstudio bekommen, wovon ich abraten würde, weil sich dahinter alles Mögliche verbergen könnte!“

Neben den Geschwüren sah sich Dave mit einem weiteren Problem konfrontiert:

Zwei schwere Ausbrüche von Akne im Gesicht. Hinzu kam ein weiterer Ausbruch der Geschwüre, nachdem er sich entschieden hatte, die Steroide abzusetzen. So erklärt er in einem Artikel von „LADbible“: „Mitte 2020 hatte ich meinen ersten Ausbruch auf dem Rücken, und das war, als ich die Menge, die ich nahm, reduzierte. Viele Leute haben mich gefragt, warum ich nicht nach dem ersten Ausbruch aufgehört habe, aber ich habe auf eine Bodybuilding-Show hingearbeitet, in die ich bereits Jahre harter Arbeit investiert hatte.“

So brachen im Februar 2021 weitere Geschwüre in einem Anfall aus. Er erklärt, dass sie nun Rücken und Rumpf, Arme sowie sein Gesicht erfasst hatten, erläutert: „Etwa zur gleichen Zeit wurde ich eingeladen, mit einigen Top-Bodybuildern zu trainieren, und das war für mich ein Riesenerfolg! Zu diesem Zeitpunkt merkte ich jedoch, dass ich jeden anderen Teil meines Lebens vernachlässigt hatte und mein Rücken mit Geschwüren übersät war. Durch den Druck, den der Alltag auf mich ausübte, platzten sie auf und ich hatte große Schmerzen.“

Es habe ihm endgültig gereicht, er setzte die Steroide ab

Dies hatte besagten weiteren Schub zur Folge, welchen er selbst als „den schlimmsten überhaupt“ bezeichnet. Für neun Monate war er ans Haus gebunden. Nun wartet er auf ärztliche Beratungstermine, um die Narben mit dem Laser oder Injektionen behandeln zu lassen. Zudem will er durch Auftritte und Stellungnahmen anderen Menschen helfen, die Finger von Steroiden zu lassen. Zu den Risiken zählen neben Geschwüren auch reduzierte Spermienzahl bis hin zu Unfruchtbarkeit, Schrumpfhoden, Haarausfall, Erektionsstörungen, unerwünschtes Brustwachstum, erhöhtes Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken sowie schwere Akne und Magenschmerzen.

Quelle: ladbible.com