Weil sie sich vor ihrem Freund schämte: Sängerin muss wegen zurückgehaltener Fürze ins Krankenhaus – Man sagt ja, der größte Schritt in einer Beziehung sei nicht der erste Kuss, sondern der erste Furz. Daran gemessen kann es mit der Beziehung der brasilianischen Sängerin Viviane de Queiroz Pereira mit ihrem Freund nicht sonderlich weit her sein. Diese hielt ihre Blähungen aus Scham nämlich so lange zurück, bis sie schließlich in die Notaufnahme eingeliefert werden musste.

Die 27-Jährige erklärt auf TikTok: „Ich bin um 5.30 Uhr mit starken Bauchschmerzen aufgewacht und im Krankenhaus gelandet.“

Glücklicherweise hatte es „Pocah“, so der Bühnenname der Singer-Songwriterin, lediglich mit einer „Ansammlung von eingeklemmten Fürzen“ zu tun, und ihr gehe es nun wieder gut.

Allerdings kam sie nicht mehr umhin, mit ihrem Freund über Körpergase zu sprechen, immerhin war er es gewesen, der sie nächtens ins Krankenhaus gefahren hatte.

„Was wirklich peinlich ist, ist, deinen Mann nicht schlafen zu lassen, weil du dich unwohl fühlst, mit ihm ins Krankenhaus zu gehen, und die Diagnose lautet: eingeschlossene Fürze.“

Doch offenbar verlief das Gespräch ganz gut, denn ihren Followern versprach Pocha: „Von jetzt an lasse ich es krachen, Leute.“

Und das rät sie auch allen anderen: „Mädels, schämt euch nicht, vor eurem Typen zu furzen.“

Und sie hat Recht. Auch Mediziner Dr. Farat rät laut dem „Daily Star“: „Halten Sie Ihre Fürze nicht zurück.“

Denn wenn man seine Darmwinde nicht wehen lässt, kann dies zu Sodbrennen und starken Flatulenzen führen.

„Es könnte als stinkendes Aufstoßen herauskommen oder Ihren Atem stinken lassen“, fügte Dr. Farat hinzu. „Stellen Sie sich einen Rülpser vor, der wie ein Furz riecht.“

