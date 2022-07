Weil sie im Frauenknast zwei Mitinsassinnen schwängerte: Transfrau wird ins Männergefängnis verlegt – Die 27-jährige Demi Minor wurde wegen Totschlags im US-Bundesstaat New Jersey zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt, die sie als Transfrau eigentlich im „Edan Mahan“-Frauengefängnis verbüßen sollte. Nachdem Minor dort jedoch zwei Frauen schwängerte, haben die Behörden reagiert.

Wie US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher der Strafvollzugsbehörde berichten, wurde Minor nun in das Garden State Jugendgefängnis für männliche Gefangene verlegt.

Schon im April waren die Schwangerschaften bekannt geworden, zunächst war aber noch unklar gewesen, welche der 27 Transgender-Insassinnen die Kinder mit ihren Mitgefangenen gezeugt hatten.

Wie „NJ.com“ seinerzeit einen Sprecher der Justizbehörde zitierte, liefen die Untersuchungen und die Behörde behalte sich „alle Möglichkeiten vor, um die Gesundheit und Sicherheit der Personen in ihrem Gewahrsam zu gewährleisten“.

Am 2. Juni monierte Minor dann in einem Blogeintrag, dass man sie von den Schwangeren fernhielte. Wie es hieß, habe die Gefängnisleitung untersagt, dass man sich im in eben jenem begegne.

Nun aber ist dies ohnehin nicht mehr möglich.

Dem Justizsprecher zufolge sei Demi Minor die einzige weibliche Gefangene im Garden State Gefängnis und wurde von daher in einer Schutzabteilung untergebracht.

In einem Blogeintrag auf der Homepage einer Organisation, die sie unter dem Titel „justice4Demi“ unterstützt, bestätigt Minor die Verlegung.

In dem Artikel mit der Überschrift „Gezwungen sein, in einem Männer-Gefängnis zu leben“ gibt Minor unter anderem zu Protokoll, bei der Verlegung als männliche Person angesprochen worden zu sein.

Außerdem sei sie von männlichen und nicht von weiblichen Justizangestellten durchsucht worden.

Quelle: stern.de