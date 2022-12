Weil sie die Geräusche störten: Seniorin stellt Sauerstoffgerät von Bettnachbarin ab – In einer Klinik in Mannheim hat sich kürzlich ein ungeheuerlicher Vorfall ereignet, der fassungslos macht: Weil eine 72-jährige Patientin sich von den Geräuschen gestört fühlte, welche die Sauerstoffmaschine ihrer Bettnachbarin verursachte, schaltete sie die Maschine kurzerhand ab und brachte die 79-jährige Mitpatientin damit in akute Lebensgefahr.

Dieser Vorfall begab sich laut der Staatsanwaltschaft am 29. November gegen 20 Uhr, ging glücklicherweise zunächst aber noch glimpflich aus. Das Krankenhauspersonal konnte die Maschine rechtzeitig wieder aktivieren und wies die 72-Jährige darauf hin, dass das Gerät für ihre Zimmergenossin absolut lebensnotwendig sei.

Unfassbar: Nur eine Stunde später betätigte sie dennoch erneut den Hauptschalter des Sauerstoffgerätes und diesmal wurde es richtig gefährlich.

Die 79-Jährige musste daraufhin reanimiert werden. Mittlerweile sei sie zwar außer Lebensgefahr, muss jedoch auch weiterhin intensivmedizinisch betreut werden.

„Das ist auch für uns nicht alltäglich“, kommentierte eine Polizeisprecherin den Vorfall am Dienstagabend.

Die Täterin wurde wegen versuchten Totschlags bereits dem Haftrichter vorgeführt, der U-Haft für die ausreichend genesene Seniorin anordnete. Ob die beiden Frauen sich kannten, ist bislang unklar.

Quellen: welt.de , bild.de