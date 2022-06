Weil sein Sohn verhaftet werden soll: Vater geht mit Bagger auf Polizisten los – Ein Philosoph der Postmoderne namens Dominic Toretto sagte einst: „Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres.“ Genau das mussten kürzlich zwei Polizisten aus dem US-Bundestaat Vermont am eigenen Leib erfahren, als sie versuchten, einen jungen Mann festzunehmen, dessen Vater das nicht einfach so hinnehmen wollte.

Die beiden Beamten waren zu einem Haus in dem beschaulichen Örtchen Hardwick gefahren, um einen Verdächtigen in einem Fall von Körperverletzung und Einbruch festzunehmen. Der vermeintliche Routineeinsatz eskalierte jedoch, da sich nicht nur der Verdächtige der Festnahme wiedersetzte, sondern auch dessen Eltern.

Auf einem Video, welches die Vermont State Police auf Facebook veröffentlichte, ist zu sehen, wie die Polizisten mit dem Verdächtigen ringen, um ihm Handschellen anzulegen. Auch die Mutter mischt mit, während sich im Hintergrund ein Bagger in Bewegung setzt.

Am Steuer der Vater, der mit dem schweren Baugerät schließlich auf die Polizisten losgeht.

Zunächst hebt er die Baggerschaufel wie ein Tier, welches sich in bedrohlicher Gebärde aufrichtet. Die Polizisten reden mit der Hand an der Waffe auf den Mann ein, doch er scheint kein Einsehen zu haben und senkt die Schaufel über dem Einsatzwagen der State Police.

Es vergehen einige angespannte Sekunden, bis der aufgebrachte Vater die Schaufel dann doch noch in Richtung der Polizisten schwingt, so dass einer der beiden sich gezwungen sieht, seine Pistole auf den Baggerfahrer zu richten.

Glücklicherweise scheint sich die Lage daraufhin zu beruhigen, so dass am Ende niemand verletzt wurde.

Das Ganze hätte allerdings auch ganz anders ausgehen können. Vor allem wenn man bedenkt, dass es laut einem Kommandeur der Vermont State Police an der Akademie kein Szenario gibt, in dem so etwas geübt werden kann.

Quelle: bild.de