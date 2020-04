Dass der Preis für Eis in den Eisdielen im Laufe der Jahre angestiegen ist, möchte wohl keiner bezweifeln. Doch 400 Euro für vier Kugeln Eis, das spielt in einer ganz anderen Liga. Weil ein Paar aus dem nordrhein-westfälischen Würselen gerne bei schönem Wetter eine kühle Leckerei genießen wollte, muss es nun tief in die Tasche greifen.

Aus einem von „Bild“ veröffentlichten Bericht geht hervor, dass sich das Paar an einer Eisdiele jeweils zwei Kugeln gegönnt habe, um sich damit auf eine Parkbank zu setzen. Dort hätten zwei Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes das Paar angesprochen und den beiden ein Knöllchen verpasst.

Die Höhe des Bußgeldes: 200 Euro pro Person

Die Begründung der Ordnungshüter: Der Mindestabstand der Sitzbank zur Eisdiele hätte mindestens 50 Meter betragen müssen. Stadtsprecher Bernd Schaffrath gegenüber „Bild“:

„Es ist denkbar, dass sich das Paar innerhalb der verbotenen 50 Meter im Umkreis der Eisdiele aufgehalten hat. Deshalb das Bußgeld.“ Thekenverkauf ist nach den Corona-Regeln an Eisdielen seit dem 20. April wieder gestattet – beim Verzehr muss jedoch ein Abstand von mindestens 50 Meter gewahrt werden.

Das Paar wähnte sich in Sicherheit, am Eingang der Eisdiele hätte es keinen entsprechenden Hinweis auf diesen Abstand gegeben. Um die Zahlung des Bußgeldes kommen die beiden wohl dennoch nicht herum.

