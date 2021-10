Weil krebskranker Vater nicht zur Therapie kann: Sohn konfrontiert selbsternannte Klimaschützer – In den vergangenen Wochen hatte euch MANN.TV zu den Klimaprotesten auf englischen Straßen berichtet, bei denen Aktivisten Hauptverkehrswege und vielbefahrene Kreuzungen blockieren und selbst für Krankenwagen, Organtransporte oder Medikamente keinen Platz machen sollen. Nun ist ein Video aufgetaucht, bei dem ein verzweifelter Mann die Sitzblockierer konfrontiert: Sein krebskranker Vater könne nicht für eine nötige Behandlung verlegt werden, so sein Vorwurf.

Am 25. Oktober 2021 war es erneut der Fall: Die Aktivisten von „Insulate Britain“ versperrten abermals einige Straßen Londons, indem sie sich kurzerhand auf den Asphalt setzten. Sämtliche Hintergründe zu der Grundlage dieser Vorfälle, die seit Wochen in England kontrovers debattiert werden, findet ihr in unserem Bericht hier.

In Kürze: Die Demonstranten fordern Isolierungen für Sozialwohnungen aus Gründen des Klimaschutzes. Sie verleihen ihren Forderungen Nachdruck durch die Blockaden.

Wütender Sohn will nie wieder recyceln

Bei einer der Aktionen in London kam es zu den Szenen aus diesem Video, die den verzweifelten Mann zeigen. Sein Vorwurf ist eindeutig: Sein Vater bedürfe einer Krebstherapie, die er nicht erhalten könne, weil er wegen der Sitzblockaden nicht aus dem Hospital zum Behandlungszentrum transportiert werden könne. Der Sohn wörtlich zu einer der Aktivistinnen (Übers. d. Verf.):

„Wissen Sie, wie es ist, wenn jemand versucht, eine Krebsbehandlung zu bekommen, und Sie so dastehen? Die Leute versuchen, ausgerechnet [hier] ins Krankenhaus zu kommen. Wenn jemand an Krebs erkrankt, dann möge es bitte Ihre Familie erwischen – damit Sie mal wissen, wie sich das anfühlt.“ Um seinen Gefühlen Luft zu machen, gelobte der Mann, aufgrund der Aktionen der „Aktivisten“ nie wieder recyceln zu wollen.

Die Situation zwischen Verkehrsteilnehmern und den selbsternannten Umweltschützern von „Insulate Britain“ eskaliert seit Wochen zusehends:

Anfangs waren Hupkonzerte die einzige Reaktion auf die Sitzblockaden, dann begannen Personen, die Aktivisten aus dem Weg zu ziehen. Unlängst versuchte eine Frau, die Sitzblockaden mit der Kraft ihres SUVs wegzuschieben. Neueste Berichte zeigen, wie Passanten Tinte nach den menschlichen Straßensperren schleudern.

Quelle: ladbible.com