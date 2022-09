Weil Kind auf ihrer Reise weint: Frau fordert Flüge nur für Erwachsene – Es ist ein Thema, zu dem es nur zwei Meinungen zu geben scheint und welches im Netz von beiden vermeintlichen Seiten kontrovers debattiert wird: Weinende und/oder schreiende Kinder im Flugzeug, welche manchen Passagieren kräftig an den Nerven zerren, anderen aber herzlich egal zu sein schein. Das Video einer Amerikanerin hat in den sozialen Medien nun für Aufsehen gesorgt. Die Forderung der Frau: Flüge nur für Erwachsene.

Nachdem sie drei Stunden an Bord eines „Fluges aus der Hölle“ verbrachte, wie das Portal „LADbible“ die Situation nennt, ging Morgan Lee aus Florida in die sozialen Medien. Ihre Forderung dort: Kinderfreie Flüge. So sagt sie in ihrem Video auf dem Portal TikTok wörtlich: „Warum gibt es nicht so etwas wie Flüge rein für Erwachsene? Ich würde so viel Geld [dafür] bezahlen.“

Weiter führte Lee aus:

„Der Flug dauerte drei Stunden und das hörte ich mir die ganze Zeit über an. Ich habe Geräusch unterdrückende Kopfhörer, das Kind war weit älter als fünf und es saß direkt hinter mir und trat gegen meinen Sessel, während die Mutter schlief.“ Die 24-jährige Lee, laut „LADbible“ heute wohnhaft im österreichischen Wien, teilte mit ihren Aussagen wenig überraschend die Gemüter. Auf TikTok gaben ihr wütende Eltern mächtig Zunder.

So schrieb jemand: „Und das ist der Grund, warum die Menschen/Eltern/Mütter Angst haben, das Haus zu verlassen. Weil keine Gnade gewährt wird.“ Jemand anders entfesselte blanken Sarkasmus: „Och, du armes Ding. Ich fühle so sehr mit dir, all die Stunden die du das Weinen eines anderen Menschen erdulden musstest. Ich hoffe, es geht dir jetzt besser.“ Neben Kommentaren folgten auch Reaktionen in Videoform, Personen fertigten sogenannte Duett-Videos an, bei denen sie sich neben die 24-Jährige schnitten. So wie dieses:

Manche nannten Lee in ihren Kommentaren „abstoßend“ oder bezeichneten sie als „zurückgeblieben“. Ein anderer Nutzer wies die 24-Jährige darauf hin, dass sie sich ja einfach eine Privatmaschine buchen könne, wenn sie einen „Erwachsenenflug ohne Kinder“ wolle: „Man nennt das Privatjet, man kann damit einen Privatflug buchen und so viel zahlen, wie man nur will, um das ganze Flugzeug für sich alleine zu haben“. Doch nicht alle Eltern stellten sich gegen die Passagierin.

Einige pflichteten ihr bei, dass sie selbst gerne etwas mehr Ruhe auf ihren Flügen hätten und dafür extra zahlen würden. So schrieb jemand: „Als Mutter hätte ich auch gerne einen Flug nur für Erwachsene.“ Laut „LADbible“ bestätigt eine Umfrage von 2017, dass die Hälfte der teilnehmenden Eltern selbst der Meinung ist, dass sie mit ihren Kindern in einem abgetrennten Bereich eines Flugzeuges sitzen sollten, damit der Flug anderer Passagiere komfortabel verläuft.

Airlines wie Malaysia Airlines, AirAsia, Scoot Airlines und IndiGo bieten bereits kinderfreie Bereiche in ihren Maschinen an.

