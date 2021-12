Weil er Tanga als Corona-Maske trug: Mann wird aus Flugzeug verwiesen – Im Zuge der Corona-Maßnahmen wurden für die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel weltweit Schutzvorkehrungen erlassen – Masken sind etwa an Bord von Zügen oder Flugzeugen allgegenwärtig. Was manche Personen nicht davon abhält, sich solchen Beschlüssen gegen den Willen etwa der Airlines mitunter mit kuriosen Tricks zu widersetzen. Ein Mann aus den USA etwa nutzte einen Tanga als Maske und wurde der Maschine verwiesen.

„Dies ist das Letzte, was wir brauchen – die Rückkehr der Maskenkriege in der Kabine!“, so die Einleitung einer Moderatorin des US-Formats „Inside Edition“, von dem dieses Video stammt. Tatsache ist laut einem Bericht des Magazins „Jalopnik“: Beim Reisen zwischen den US-Bundesstaaten sei von staatlicher Seite in den USA zwar ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben, jedoch nicht, welcher Art dieser zu sein hat.

Dies nahm der Mann aus Florida für seine Aktion zum Anlass:

Aus Protest gegen Maskenerlasse wollte sich Adam Jenne weder OP- noch FFP-2-Maske aufsetzen. Präziser: Jenne möchte nach eigener Aussage gegenüber dem US-Sender „WSVN Miami“ überhaupt keine Maske tragen, begehrt dagegen auf. Er erklärte, dass sich im Anschluss an den Vorfall andere Passagiere auf seine Seite gestellt und den Flug freiwillig verlassen haben: „Ihnen gilt mein Dank, denn sie sahen etwas, eine Ungerechtigkeit, etwas, das keinen Sinn ergab, und standen dagegen auf“, so Jenne.

So zeigt das Video des Vorfalls andere Passagiere, die mutmaßlich in Solidarität mit Jenne die Maschine verlassen. Der Mann aus Florida betont, er habe sich an die Regeln zur Mund-Nasen-Bedeckung gehalten und dabei den rechtlichen Bedingungen genüge getan. Neben dem Verweis aus dem Flugzeug brachte Adam Jenne seine Weigerung, die Richtlinien von United Airlines einzuhalten, eine E-Mail ein. In dieser wurde ihm bis zur abschließenden Klärung des Vorfalls ein Flugverbot mit der Linie ausgesprochen.

„Ihre Rechte enden da, wo meine beginnen. Sie schreiben mir nicht vor, wie ich mich zu benehmen habe“, so der abschließende Kommentar des Mannes aus Florida.

Quelle: jalopnik.com