Weil er „Layla“ spielt: Frau schlägt Fest-Veranstalter ins Gesicht – Zwar ist es in den Medien still geworden um den im Sommer noch heiß umstrittenen Partyhit „Layla“, doch offenbar gärt der Konflikt in einigen Menschen noch nach. So kam es kürzlich auf einem Weinfest einer Landshuter Hochschule sogar zu einer Schlägerei, weil der Veranstalter den vermeintlich sexistischen Song spielte.

Wie die Polizei erklärte, hatte sich eine 27-jährige Frau so sehr über die Musikwahl des gleichaltrigen Veranstalters geärgert, dass sie dem Mann schließlich mit der Faust ins Gesicht schlug.

Die nach Polizeiangaben „erheblich alkoholisierte“ Frau wurde daraufhin wegen Körperverletzung angezeigt.

Obwohl – oder vielleicht gerade weil – viele den Song aus der Feder von DJ Robin & Schürze scharf kritisiert hatten und der Titel auf einem Volksfest sogar verbannt worden war, rangierte das Lied wochenlang auf dem ersten Platz der deutschen Charts und wurde sogar vor kurzem zum „Wiesnhit 2022“ gekürt.

Als problematisch sehen die Kritiker den Text, in dem es unter anderem heißt: „Ich hab‘ ‚n Puff – und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler.“

Quelle: welt.de