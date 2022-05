Weil diese noch kein Kind gezeugt haben: Mutter verklagt Sohn und Schwiegertochter – Wenn es um Enkelkinder geht, verstehen Großmütter traditionell keinen Spaß. Einer Dame aus Indien ist die Nummer jedoch so dermaßen Ernst, dass sie nun ihren eigenen Sohn und ihre Schwiegertochter verklagt hat– und zwar, weil die beiden bislang noch keinen Nachwuchs gezeugt haben.

Es klingt wie ein schlechter Scherz, doch mehreren indischen Berichten zufolge verlangt die Frau aus der Stadt Haridwar vor Gericht tatsächlich, dass ihr Sohn und dessen Frau innerhalb von einem Jahr ein Kind zu zeugen oder ihr stattdessen einen Entschädigung von 50 Millionen Rupien (613.000 Euro) zu zahlen haben.

Ihr Argument: Die Kinderlosigkeit des Paares sei eine seelische Folter, die durch nichts zu kompensieren sei.

„Unser Sohn ist seit sechs Jahren verheiratet, aber sie planen immer noch kein Baby“, zitiert die „Berliner Zeitung“ aus der beim Gericht eingereichten Klage

„Ein Enkelkind zu haben, mit dem wir Zeit verbringen können, würde unseren Schmerz zumindest erträglicher machen.“

Außerdem habe sie ihren einzigen Sohn mit viel Liebe erzogen und im Zuge dessen auch viel Geld für ihn ausgegeben. Unter anderem habe sie ihm seine Pilotenausbildung in Amerika finanziert, ebenso die Hochzeitsfeier in einem Fünf-Sterne-Hotel und 500.000 Rupien (6.131 Euro) für die Flitterwochen in Thailand beigesteuert.

Auch ein Audi A6 war drin, weshalb ein Kind angesichts solcher Geschenke als Gegenleistung doch wohl das Mindeste sei.

„Wir mussten außerdem einen Kredit aufnehmen, um unser Haus zu bauen, und jetzt stecken wir in großen finanziellen Schwierigkeiten“, monieren die Eltern. „Auch psychisch sind wir ziemlich angeschlagen, weil wir alleine leben.“

Nach der Hochzeit sei das junge Paar in eine andere Stadt gezogen und habe den Kontakt mit den nun klagenden Eltern abgebrochen. Als diese nach sechs Jahren Ehe schließlich ein Kind von dem Paar forderte, gaben beide an, sich getrennt zu haben.

Quellen: bild.de , spiegel.de , berliner-zeitung.de , barandbench.com