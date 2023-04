Durch Wegfallen zweier Steuerklassen: Neusortierung für Millionen Deutsche steht bevor – Sechs Steuerklassen gibt es in der Bundesrepublik Deutschland, die Hälfte davon nur für Verheiratete. Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, stehen diese Steuerklassen 3 bis 5 vor der Abschaffung. Worauf müssten sich die Betroffenen konkret einstellen? Ein Medienbericht klärt auf.

Die Steuerklasse hat großen Einfluss darauf, wie viel unter dem Strich vom Lohn übrigbleibt. Sechs Steuerklassen gibt es in Deutschland, doch das Bundesfinanzministerium arbeitet an einem neuen Gesetz für die Klassen 3 bis 5, in die nur Verheiratete fallen. Ein Vorhaben, das nach einem Bericht von „Chip“ im Koalitionsvertrag der Ampel festgeschrieben ist. Das so genannte Ehegattensplitting soll damit aber nicht abgeschafft werden, wie der YouTube-Kanal „Steuerberater Stefan Mücke“ erklärt (Video im Anhang).

Im Wortlaut heißt es im Koalitionsvertrag:

„Wir wollen die Familienbesteuerung so weiterentwickeln, dass die partnerschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden. Im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die Kombination aus den Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführen, das dann einfach und unbürokratisch anwendbar ist und mehr Fairness schafft.“

Betroffen sind laut „Chip“ sowohl Ehepaare als auch eingetragene Lebenspartnerschaften. Nur diese können demnach die Steuerklasse frei wählen. Derzeit können die Steuerklassenkombinationen 3/5 sowie 4/4 gewählt werden. Das heißt: Entweder werden beide Partner in Steuerklasse 4 geführt oder einer in Klasse 3 und der andere in Klasse 5. Durch die Wahl der entsprechenden Steuerklassen kann das monatliche Nettogehalt angepasst werden.

Im Klartext:

Verdient ein Partner deutlich mehr als der andere, ist es sinnvoller, die Steuerklasse 3 zu wählen. Der andere Partner wird dann in Steuerklasse 5 eingestuft. Dort sind die Abzüge zwar deutlich höher, aber die Vorteile für den Besserverdienenden gleichen sich am Monatsende wieder aus. Die Abrechnung der Lohnsteuer erfolgt erst mit der Steuererklärung. Das bedeutet, dass bei einer weniger optimalen Wahl der Steuerklassen insgesamt weniger monatliches Netto zur Verfügung steht.

Dies kann aber über die Steuererklärung wieder ausgeglichen werden. In der Steuerklasse 4 gibt es zudem das so genannte Faktorverfahren. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen Partner, die die Steuerklassenkombination 3/5 wählen, künftig beide in die Klasse 4 mit Faktorverfahren eingestuft werden. Das Verfahren heißt so, weil die Abzüge durch einen Faktor gemildert werden, den das Finanzamt anhand der zu erwartenden Lohnsteuer berechnet.

Warum das Ganze?

Im „Chip“-Artikel wird der Entwurf als „nicht schlecht“ gewertet, da es in der Praxis bei der Steuerklassenkombination 3/5 regelmäßig zu hohen Nachzahlungen kommt. Durch den Wechsel der Ehegatten in die 4/4-Kombination mit Faktor soll die monatlich gezahlte Lohnsteuer der tatsächlich geschuldeten sehr nahekommen. Größere Abweichungen bei der Steuererklärung sollen dadurch vermieden werden. Das Ganze hat aber auch Nachteile.

Denn wenn nur einer der beiden Partner arbeitet, stellt die Reform das monatliche Netto schlechter. Bei der späteren Einkommensteuererklärung gibt es dann eine höhere Erstattung oder es werden hohe Nachzahlungen verrechnet. Chip nennt folgendes Rechenbeispiel: Eine Person verdient 4.000 Euro brutto im Monat, ihr Partner 2.000 Euro brutto. Beim Gehaltsrechner mit Standardeinstellungen blieben bei der Kombination 3/5 unterm Strich 4.095 Euro im Monat übrig. Bei der Kombination 4/4 mit dem Faktor 0,957 sind es 4.029 Euro.

Quelle: chip.de