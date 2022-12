Wegen sexueller Belästigung durch Po-Klapser: Frau bekommt fast 105.000 Euro Entschädigung – Nachdem ein männlicher Manager ihr auf den Hintern geschlagen und ihr zu allem Überfluss sexualisierte Instruktionen gegeben haben soll, zeigte eine Frau den Vorfall an. Nun hat sie 90.000 britische Pfund, umgerechnet rund 105.000 Euro Entschädigung, für die entwürdigende Behandlung erhalten.

Die Frau aus Nordirland sagt, dass sie bei einer Mitarbeiterversammlung angewiesen wurde, sich von ihrem Stuhl zu erheben und sich vor den versammelten Personen einmal im Kreis zu drehen. Ein Manager schlug ihr ihren Angaben zufolge danach mit einem Lineal vor einem anderen Manager auf das Gesäß. Die Frau brachte den Vorfall zur Anzeige. Weder ihr Name noch das Unternehmen sind bekannt – die verantwortliche Untersuchungskommission erläutert, dass dies zum Schutz der Identität der Frau geschehe.

Die Kommission betont, der Fall verdeutliche ein Versagen:

„Einmal mehr zeigt er, wie die Arbeitgeber von Nordirland noch immer daran scheitern, Frauen vor ernsthafter sexueller Belästigung an ihrem Arbeitsplatz zu schützen und entsprechenden Beschwerden ordnungsgemäß nachzugehen“, heißt es in einer Mitteilung. Dort heißt es: „Im Jahr 2021 wurde die Frau während einer Besprechung an ihrem Arbeitsplatz aufgefordert, aufzustehen und sich umzudrehen, woraufhin sie von einem männlichen Vorgesetzten vor den Augen eines anderen männlichen Vorgesetzten mit einem Lineal auf den Po geschlagen wurde.“

Fürderhin führt die Mitteilung aus: „Der männliche Vorgesetzte, der den Schlag ausführte, lachte und sagte: 'Es tut mir leid, ich musste das tun'. Die Frau sah den anderen männlichen Vorgesetzten an und fragte: 'Ist das erlaubt?' Beide Männer taten so, als wäre es ein Scherz, und sie erzählten auch anderen Mitarbeitern, die zu der Sitzung kamen, was passiert war. Sie fühlte sich durch den Vorfall so gedemütigt und beschämt, dass sie es zunächst weder ihrer Mutter noch ihrem Freund erzählen konnte.“

Demnach eskalierte die Situation weiter:

„Als sie es tat, riet man ihr, sich an die Personalabteilung und einen höheren Vorgesetzten zu wenden. Sie teilte ihren Arbeitgebern mit, dass sie nicht zur Arbeit zurückkehren werde, bis die Angelegenheit geklärt sei. Sie lehnte das Angebot ab, sich mit dem höheren Vorgesetzten und dem Vorgesetzten, der sie auf den Po geschlagen hatte, in einem Café außerhalb des Betriebsgeländes zu treffen, um zu sehen, ob sie das Problem lösen könnten, weil sie dies für völlig unangemessen hielt“, so die Komission weiter.

In der Mitteilung wurde auch erklärt, dass die Frau zwar formell Beschwerde beim Arbeitgeber eingelegt hatte – es aber ganze zehn Tage gedauert habe, bis das zur Kenntnis genommen wurde: „Als das Ergebnis ihrer Beschwerde eintraf, äußerte ihr Arbeitgeber Bedenken hinsichtlich ihres Verhaltens am Arbeitsplatz. Er behauptete, sie habe sich aufreizend gekleidet und verhalten, was sie vehement bestreitet.“

Die Folge sei gewesen:

Die Frau sei schockiert und verärgert, dass in dem Schreiben des Arbeitgebers ihr Charakter und ihre Person weiter angegriffen würden, fühlte sich noch stärker belästigt. Sie habe das Gefühl gehabt, dass man ihr im Unternehmen die Schuld an der ganzen Situation in die Schuhe schieben wollte. Die verantwortliche Oberkommissarin der Untersuchungskommission, Geraldine McGahey, kommentierte:

„Mit einem Arbeitsplatz, an dem diese Art von Verhalten akzeptabel ist, stimmt etwas ganz und gar nicht. Dieser Fall zeigt eine giftige, burschikose Kultur, die wenig Respekt vor Kolleginnen zeigt. Diese junge Frau sah sich gezwungen, ihre Stelle zu kündigen. Sie hatte nicht das Gefühl, dass ihr Arbeitgeber sie als Opfer sexueller Belästigung behandelte, sondern vielmehr als Unruhestifterin. Sie verlor den Glauben daran, dass irgendeine Maßnahme ihres Arbeitgebers in ihrem Interesse war oder dass er ihre Bedenken jemals ernst nahm. Durch die Untersuchung fühlte sie sich eher als Täterin denn als Opfer.“

