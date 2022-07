Wegen Transphobie-Vorwürfen: Quidditch heißt künftig Quadball – Denkt man an Harry Potter, kommt einem unweigerlich irgendwann auch die ursprünglich fiktionale Sportart Quidditch in den Sinn, die – den Regeln der Physik entsprechend adaptiert – unlängst ihren Weg aus den Büchern und von der Kinoleinwand in die Realität gefunden hat. Allerdings scheinen sich die Wege des Sports nun von der Vorlage zu lösen, oder genauer: von der Person, die Quidditch einst ersann.

Denn seit die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling wegen angeblich transphober Aussagen aufgefallen ist, wenden sich immer mehr Fans gegen sie.

Ganz besonders kritisch zeigen sich dabei die Quidditch-Spieler und -Spielerinnen, denen es gelungen ist, die Idee zu einer eigenständigen Sportart zu machen, welcher mittlerweile sogar ein Weltverband vorsteht.

Und eben dieser hat sich mit einer in den Kreisen wohl historisch zu nennenden Entscheidung offen gegen Rowling gestellt.

Der internationale Qudditchverband (IQA) hat die Sportart nun nämlich offiziell umbenannt: in „Quadball“.

Offenbar schwelt der Wunsch, den Sport umzurennen, bereits seit Monaten in der Szene. Nicht zuletzt auch wegen der Lizenzrechte, die zu Problemen mit dem Rechteinhaber Warner Bros führen könnten.

Im Wesentlichen soll aber die angebliche Transfeindlichkeit der Autorin die Triebfeder gewesen sein, damit der Sport nicht mehr länger mit Rowling und ihren Statements in Verbindung gebracht werden kann.

Nach wie vor geht es bei dem Spiel aber darum, dass Spieler mit einem stilisierten Besen zwischen den Beinen versuchen, Bälle in Ringen zu versenken.

Angaben der IQA zufolge wird der Sport mittlerweile von 600 Vereinen in 40 Ländern betrieben. Ganz weit vorne sind dabei Nordamerika, Australien und Europa.

J.K. Rowling äußerte sich, soweit bekannt, bislang nicht zu der Entscheidung.

