Wegen Lehrermangel: Schule streicht wichtiges Fach vom Stundenplan – Dass in Deutschland ein Lehrermangel herrscht, ist ein allbekanntes Problem. Dass deswegen nun aber sogar essentielle Schulfächer aus dem Lehrplan gestrichen werden müssen, ist hingegen neu – so geschehen an einer Schule im sächsischen Chemnitz, wo sich wegen der unhaltbaren Zustände nun Widerstand seitens der Eltern und auch der Schüler regt.

Diese fordern im Rahmen einer Online-Petition: „So kann, so darf es nicht weitergehen!“

„Die Stundentafel wurde erheblich gekürzt, in einigen Klassen um 25 Prozent und das bereits im letzten Schuljahr“, zitiert „Bild“ Organisatorin und Elternvertreterin Anja Reuchsel. „Bis auf vier Fächer sind alle von diesen Kürzungen betroffen und können nicht ausreichend unterrichtet werden.“

Insbesondere habe es an der Alexander-von-Humboldt-Oberschule demnach die Fächer Englisch, Ethik, Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales, Musik und Physik getroffen. Letztgenanntes Fach könne seit diesem Schuljahr in Ermangelung von entsprechenden Lehrkräften gar nicht mehr unterrichtet werden und steht von daher schon gar nicht mehr auf dem Stundenplan.

Um den Schülern überhaut Prüfungen zu ermöglichen, müssen für die drei Abschlussklassen nach den Herbstferien zudem Lehrer aus anderen Schulen stundenweise einspringen.

Reuchsel: „Aber das reicht nicht, in den Klassenstufen 6, 7, 8 und 9 kann gar kein Physikunterricht stattfinden. Damit wird vielen Kindern die Chance auf einen Beruf im technischen und handwerklichen Bereich erschwert oder sogar genommen.“

Dazu summiert sich ein hoher Krankenstand unter den Lehrkräften: „Abgeordnete Lehrkräfte von anderen Schulen fallen durch Krankheit wochenweise aus, sodass der geplante Unterricht zum Teil doch nicht stattfinden kann.“

Die Schulleitung ist sich der Probleme natürlich bewusst.

Die stellvertretende Schulleiterin Franksiska Boryń erklärt der „Bild“: „Wir versuchen alles Mögliche, um Wege zu finden, die unserer Schülerschaft einen bestmöglichen Abschluss gewährleisten, auch wenn das momentan eine Herausforderung ist.“

Den Organisatoren der Petition gehen die Bemühungen jedoch nicht weit genug. Sie fordern nun, dass der Freistaat Sachsen hilft – etwa in Form hybrider Unterrichtsmöglichkeiten, durch Kooperationen mit der Universität oder die Abordnung von Lehrern aus Schulen mit freien Trägerschaften.

Rund 300 Menschen haben die Petition bislang unterzeichnet. Einer der Unterzeichner fragt dabei: „Wer nie die Grundlagen der Physik verstanden hat, wird auch später nicht verstehen, wie eine Maschine funktioniert. Sieht so die sächsische Fachkräftestrategie aus?“

