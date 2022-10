Wegen Inflation: Beamten-Bund fordert bis zu elf Prozent mehr Gehalt – Die Inflation frisst sich durch die Löhne sämtlicher Schichten, und so blieben auch Bundesbedienstete nicht von den Folgen verschont. Der Deutsche Beamtenbund (dbb) fordert mit Blick auf die bevorstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst eine Gehaltserhöhung von mindestens acht bis elf Prozent.

Gegenüber der „Berliner Zeitung“ erklärte der Vorsitzende der Gewerkschaft dbb Tarifunion, Ulrich Silberbach: „Die Kolleginnen und Kollegen erwarten von uns, dass sie keinen Reallohnverlust erleiden.“

Die Forderungen der Bundestarifkommission sollen vonseiten des Beamtenbundes bereits am 11. Oktober offiziell bekanntgegeben werden. Zur Sache geht es aber erst im Januar, wenn die Tarifverhandlungen beginnen.

Silberbach betont, dass die Forderungen eigentlich noch viel zu niedrig seien.

„Wenn man sich vor Augen hält, wo im Moment die Inflation steht und dass man sich in Tarifverhandlungen am Ende meist immer irgendwo in der Mitte trifft, müssten wir ja eigentlich Forderungen von 16 bis 20 Prozent stellen“, so der Gewerkschaftschef.

Man sei diesbezüglich zwar realistisch, behalte sich aber vor, Nachforderungen zu stellen.

