Wegen gestiegener Kosten: Deutsche Post stellt weitverbreiteten Service ein – Die Deutsche Post schafft eine ihrer am weitesten verbreiteten Serviceleistungen ab. Normalerweise geben derartige Meldungen stets Anlass für einen allgemeinen Aufschrei, in diesem speziellen Fall dürfte das Ende einer alten Tradition bei vielen Kunden aber wohl eher für ein Kopfnicken sorgen. Denn gebeten hat um das Angebot keiner, es kommt einfach: die wöchentliche Prospektsammlung „Einkauf Aktuell“.

Diese soll ab dem 01. April 2024 ersatzlos gestrichen werden.

Als Grund für diese Entscheidung führt die Post die Inflation, höhere Energie- und Papierpreise sowie steigende Personalkosten an. In Summe hätten all diese Faktoren die Produktion der kostenlos zugestellten Prospekte immens verteuert.

Zudem sei die Nachfrage in diesem Bereich schon seit Jahren stark rückläufig, da immer mehr Unternehmen im Sinne einer nach außen transportierten Nachhaltigkeit ihre Werbeausgaben für Prospekte reduzieren und stattdessen auf digitale Angebote setzen.

Post-Manager Benjamin Rausch:

„Wir müssen auf die Entwicklung reagieren, dass insbesondere der stationäre Handel die Ausgaben für klassische wöchentliche Prospekte zur Handelswerbung reduziert.“

Dennoch solle die Zustellung von Werbung per Tagespost, die im Fachjargon als physisches Dialogmarketing bezeichnet wird, „ein wichtiger Bestandteil im Geschäft der Deutschen Post bleiben“.

Bereits seit 2003 liefert diese die unter der Bezeichnung „Einkauf Aktuell“ gebündelte Prospektsammlung an bis zu 18 Millionen Haushalte in Deutschland, die meisten davon im Norden und im Westen Deutschlands.

Dabei avancierte das Produkt laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) zwar zu den meistgenutzten wöchentlichen Printpublikationen in Deutschland, wie jeder weiß, landet ein Großteil davon aus purem Desinteresse jedoch ungelesen im Müll.

Viele Haushalte fühlen sich von der Werbung im Briefkasten gar gestört, sogar Petitionen wurden bereits gegen den Service gestartet.

Insbesondere die Plastikfolie, in welcher die Werbeprospekte eingeschweißt ausgeliefert werden, war Kritikern dabei ein Dorn im Auge, da diese oftmals mit in der Papiertonne landete. Ursprünglich war von daher ein Wechsel auf eine nachhaltigere Papierbanderole angedacht, doch dieser Plan ist mit dem Ende der „Einkauf Aktuell“ nun wohl obsolet.

Quelle: inside-digital.de