Wegen einer Polio-Erkrankung: Mann lebt 60 Jahre in Eiserner Lunge – Ohne individuelle Schicksale an dieser Stelle kleinreden zu wollen, drängt sich dieser Tage der Eindruck auf, dass jeder mit dem seinen übermäßig hadert. Es ist womöglich etwas altmodisch, Befindlichkeiten mit dem „Anderen Menschen geht es noch schlechter“-Argument totschlagen zu wollen, allerdings wird es schon seinen Grund haben, weshalb mit Blick auf eine übermäßig empfindliche junge Generation heutzutage polemisch von „Snowflakes“ die Rede ist – von zarten, zerbrechlichen Schneeflocken.

Sein eigenes Leid kann jeder nur für sich selbst beurteilen, wir für unseren Teil kommen aber jedenfalls nicht umhin, dankbar dafür zu sein, dass uns bislang ein Leben vor allem in Krankheit erspart geblieben ist.

Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn man den Blick nicht von Menschen abwendet, denen dieses Glück nicht zuteilgeworden ist.

Einer davon ist der US-Amerikaner Paul Alexander, der im Alter von sechs Jahren an dem hochansteckenden Polio-Virus erkrankte, das seinerzeit um 1952 in Amerika grassierte. Damals befiel es mehr als 57.000 Kinder, von denen 20.000 Lähmungen erlitten – 3.000 starben.

Paul sollte es überleben, dazu jedoch letztlich auf eine sogenannte „Eiserne Lunge“ angewiesen sein; ein Gerät, welches zur Behandlung von Patienten mit chronischer Atemlähmung eingesetzt wird. In dieser verbrachte der inzwischen 77-jährige schwerkranke Mann nunmehr über 60 Jahre – also nahezu sein gesamtes Leben.

Allerdings gelang es ihm mit Hilfe einer Physiotherapeutin, sich selbst die Glossopharyngealatmung beizubringen, die es ihm ermöglichte, die eiserne Lunge für immer längere Zeiträume zu verlassen.

Dennoch musste Alexander als einer der ersten Schüler zu Hause unterrichtet werden und lernte dabei, auswendig zu lernen, anstatt Notizen zu machen. Mit 21 Jahren beendete er als Zweitbester seiner Klasse die High School und war damit die erste Person in Dallas, die ihren Abschluss machte, ohne physisch am Unterricht teilzunehmen.

Alexander erhielt sogar ein Stipendium für die Southern Methodist University, wechselte dann aber an die University of Texas in Austin, wo er 1978 einen Bachelor-Abschluss und 1984 einen Juris Doctor erwarb. Er arbeitete daraufhin als Lehrer für juristische Terminologie für Gerichtsstenographen an einer Berufsschule in Austin, bevor er 1986 als Anwalt zugelassen wurde.

Alexander wird vom Guinness-Buch der Rekorde als der Mensch geführt, der am längsten in einer eisernen Lunge gelebt hat.

