Wegen drei Fehldiagnosen: Mann wird in OP der halbe Penis entfernt – Im europäischen Raum erkrankt einer von 100.000 Männern an Penis-Krebs – ein Viertel aller Patienten stirbt innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose. Der 44-jährige Gavin Brooks könnte bald einer davon sein, dabei hätte alles ganz anders kommen können, hätten seine Ärzte die Krankheit rechtzeitig erkannt. Ganze dreimal ging der britische Soldat zum Arzt und erhielt dreimal eine Fehldiagnose.

Das kostete ihn bereits sein halbes Glied und im schlimmsten Fall bald auch noch sein Leben.

Der zweifache Familienvater stellte im Sommer 2021 fest, dass etwas mit seinem Penis nicht stimmte. Etwas wuchs daran: „Die beste Art, auf die ich es beschreiben kann, ist so was wie ein Ring aus Gewebe oder harter Haut in der Vorhaut.“

Dem „Daily Star“ verriet Brooks: „Die Haut, die die Vorhaut mit dem Penis verbindet, riss und fing beim Pinkeln an zu bluten und zu schmerzen. Ich wusste, dass das nicht normal ist und ich damit zum Arzt muss.“

In einer Militärklinik glaubten die Ärzte, in der Geschwulst jedoch bloß eine Warze erkannt zu haben.

„Aber ich wusste nicht, wie ich eine hätte bekommen können, da ich seit 20 Jahren verheiratet bin und in der Zeit nur eine Sexualpartnerin hatte“, betont Brooks.

Vier Wochen später wurde er demselben Arzt noch einmal vorstellig, der abermals behauptete, dass es sich bloß um eine Warze handle. Ein zweiter Arzt aus derselben Klinik wurde hinzugezogen, der wiederum eine Pilzinfektion diagnostizierte und seinem Patienten eine Creme verschrieb.

Da auch diese keine Besserung brachte, suchte Brooks schließlich eine Praxis für Geschlechtskrankheiten auf, wo eine Hautprobe die bittere Wahrheit ans Licht brachte: Krebs!

Chirurgen versuchten daraufhin, Brooks Glied in einer Operation zu retten: „Sie hoben meinen Penis hoch, schnitten ihn entzwei und entnahmen Hautgewebe aus meinem Bein, um einen Penis-Kopf zu machen. Aber der ist flach mit einem Loch darin.“

Letzten Endes musste Brooks’ halbes Glied entfernt werden, welches der Brite seitdem schwarzhumorig seinen „Frankenstein-Penis“ nennt.

Die Krankheit vermochte der Eingriff jedoch nicht aufzuhalten. Und auch zwei Chemotherapien und eine Lymphknoten-OP an der Leiste später streut der Krebs weiter. Seine Ärzte gehen davon aus, dass Brooks nur noch ein Jahr zu Leben hat.

Besonders bitter ist für den Vater eines zehnjährigen Sohnes und einer fünfzehnjährigen Tochter dabei die Erkenntnis, dass es wohl nie so weit gekommen wäre, hätte man den Krebs rechtzeitig erkannt.

„Wäre ich früher diagnostiziert worden, hätte ich vielleicht nur eine Beschneidung gebraucht und die hätte den Rest der Operationen und Chemotherapien verhindert.“

Brooks hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben und setzt nun auf deutsche Ärzte: „Ich hoffe, ich bekomme eine Behandlung im Ausland, die den Krebs verkleinert und mein Leben verlängert, damit ich so lange wie möglich lebe.“

„Mein Sohn Jorje sagt, dass er eines Tages bei der Fußballweltmeisterschaft mitspielt und da wäre ich gerne noch dabei.“

