Wegen Coronavirus-Stillstand: Kanäle in Venedig sind wieder klar – Dies sind beeindruckende Aufnahmen aus Italien. Weil so viele Menschen wegen der Coronavirus-Situation dieser Tage Ausgangssperren einhalten müssen und der Alltag zum Erliegen kommt, lässt nicht nur dort, sondern weltweit an allen betroffenen Orten die Verschmutzung von Luft und Wasser nach. In Venedig klären sich etwa die Kanäle.

Wobei hier zu betonen ist, dass „klar“ nicht automatisch „sauber“ bedeuten muss. Unleugbar ist jedoch, dass ohne den Bootsbetrieb und unzählige Touristen in Venedig die Schwebstoffe und Trübungen des Wassers nicht mehr verwirbelt werden. Das Resultat: Sie sinken ab, das Wasser wird klar. Berichten aus anderen Teilen Italiens zufolge kehren sogar Delfine in die küstennahen Gebiete zurück, so sollen in Häfen der Insel Sardinien mehrere Schulen der Tiere gesichtet worden sein.

Meeresfische und Brackwasserbewohner suchen nun die Kanäle Venedigs zahlreicher auf, wie viele Venezianer berichten – ganze Fischschwärme lassen sich in den Wassern zahlreich beobachten und tummeln sich. Bewohner betonen, sie hätten die Kanäle „niemals zuvor so klar gesehen“. Venedig verfügt über keine Kanalisation, normalerweise gehen Abwässer ungeklärt dort hinein, darunter auch Waschmittel, Shampoos und Chemikalien.

Obacht, wenn ihr euch das folgende Video zu Gemüte führt – nicht alle Szenen darin stammen aus Venedig selbst, manche sind auch aus Burano, einer Insel in der venezianischen Lagune.

