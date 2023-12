Warum wird man von Glühwein so schnell betrunken?

Warum wird man von Glühwein so schnell betrunken? – Glühwein, ein traditionelles Getränk in der kalten Jahreszeit, ist besonders auf Weihnachtsmärkten beliebt. Dieses heiße, gewürzte Weingetränk ist nicht nur für seine wärmenden Eigenschaften, sondern auch für seine potenziell schnelle alkoholische Wirkung bekannt. Wir erklären euch, warum der Konsum von heißem Glühwein oft zu einem schnelleren Rauschzustand führen kann, verglichen mit dem Genuss anderer alkoholischer Getränke.

Glühwein wird traditionell aus Rotwein hergestellt, dem verschiedene Gewürze wie Zimt, Nelken, Sternanis und manchmal Zitrusfrüchte hinzugefügt werden.

Der Wein wird erhitzt, aber nicht gekocht, um den Alkoholgehalt zu bewahren. Nun kann die Temperatur eines Getränks einen erheblichen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Alkoholaufnahme im Körper haben. Heiße Getränke können die Blutgefäße nämlich erweitern, was zu einer schnelleren Absorption von Alkohol in den Blutkreislauf führen kann. Dies bedeutet, dass der Alkohol aus heißem Glühwein schneller in das System gelangt als aus einem kühleren Getränk.

Gewürze und Zucker, die typischen Zutaten von Glühwein, können die Wahrnehmung des Alkoholgehalts zusätzlich beeinflussen. Zucker kann die Schärfe des Alkohols maskieren, wodurch das Getränk milder erscheint und möglicherweise in größeren Mengen konsumiert wird. Zudem können bestimmte Gewürze die Durchblutung fördern, was ebenfalls zu einer schnelleren Alkoholaufnahme beitragen kann.

Die Atmosphäre, in der Glühwein oft genossen wird, wie beispielsweise auf einem Weihnachtsmarkt, kann auch zu einem schnelleren Rauschgefühl beitragen. In geselliger Runde und bei festlicher Stimmung neigen Menschen dazu, mehr zu trinken und die Wirkung des Alkohols zu unterschätzen.

Angesichts der schnelleren Alkoholaufnahme ist es wichtig, beim Genuss von Glühwein Vorsicht walten zu lassen.

Es empfiehlt sich, das Getränk langsam zu genießen und auf die Reaktion des eigenen Körpers zu achten. Zudem sollte der Konsum von Glühwein in Maßen erfolgen, um unerwünschte Effekte wie einen zu schnellen Rausch zu vermeiden.

Der Genuss von heißem Glühwein in der Winterzeit ist eine beliebte Tradition. Die Kombination aus Wärme, Gewürzen und Alkohol macht dieses Getränk besonders, birgt aber auch das Risiko einer schnelleren Alkoholaufnahme. Verantwortungsvoller Genuss und ein Bewusstsein für die Wirkung sind daher essentiell, um die festliche Zeit sicher und angenehm zu erleben.