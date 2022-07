Warnvideo: Aufklärung der Bürger über Atomangriff – Aufgrund des Krieges in der Ukraine fürchten sich viele Menschen vor einem Atomkrieg. Gerade in den USA, wo nach Drohungen aus Russland die Angst gestiegen ist. So hatte beispielsweise das russische Fernsehen in einer Sendung behauptet, dass Wladimir Putin mit nur vier Atomraketen beide US-Küsten ausradieren könnte.

Zumindest die Behörden in New York haben dies zum Anlass genommen, nun ein Warnvideo zu veröffentlichen. In diesem anderthalbminütigen Video werden Anweisungen geben, wie man sich Falle eines Atomangriffs verhalten soll. Das erinnert stark an die „Duck and Cover“-Verhaltensvideos aus den 50ern im Kalten Krieg.

„So, es gab also eine nukleare Attacke.“

Das Warnvideo gehört zu den „Public Service Announcements“ (PSA), die in den USA regelmäßig zu allen möglichen Themen zur Aufklärung der Bevölkerung herausgegeben werden und die von Spielsucht, Esssucht über Covid-Impfungen bis hin zu den Fluchtrouten vor Wirbelstürmen reichen.

Das Atomangriff-Video beginnt mit den Worten „So, es gab also eine nukleare Attacke. [...] Fragen Sie mich nicht, wie und warum. [...] Wir wurden vom großen Schlag getroffen – was tun wir jetzt?“ Es folgen Grundregeln, die die Menschen im Ernstfall sofort befolgen sollen. Als Erstes muss sofort Zuflucht in einem Gebäude gesucht werden. Am besten ein Keller, wenn möglich – Autos seien keine Option.

Schritt zwei besagt, dass man im Inneren des Gebäudes bleiben, dabei alle Türen und Fenster schließen soll. Wer von draußen kommt, muss sich zudem sofort reinigen. Um radioaktiven Staub oder Asche vom Körper entfernt zu halten, solle man kontaminierte Kleidung ausziehen und in Säcke verstauen.

Folgen eines Atomangriffs auf New York

Die Sprecherin im Warnvideo sagte zudem: „Warten Sie auf weitere Anweisungen, entweder durch die Medien oder die Behörden! […] Gehen Sie nicht nach draußen, bevor die Behörden klarstellen, dass es sicher ist!“ Würde New York übrigens wirklich einmal einem Nuklearschlag zum Opfer fallen, wären die Folgen verheerend.

So errechnet ein Dossier des „New York Magazine“, dass bei einem direkten Treffer durch eine Atombombe in New York rund 1,2 Millionen Menschen unverzüglich sterben würden. Entweder verglühen diese direkt oder werden von der Druckwelle zerrissen. Weitere 500.000 würden an der Verstrahlung sterben. Der „Fallout“ der erzeugten radioaktiven Wolke würde indes von „Ground Zero“ aus eine Fläche im Radius von fast hundert Kilometer radioaktiv verseuchen.

