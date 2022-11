Alien-Warnung aus dem Jahr 3000?: „Zeitreisender“ nennt Datum für Erstkontakt – Die Frage nach außerirdischen Leben fasziniert die Menschen. Das macht auch vor den sozialen Medien nicht halt. Auf dem Netzwerk TikTok hat ein selbst ernannter „Zeitreisender“ einen angeblichen Termin genannt, zu dem die US-Marine Kontakt zu außerirdischen Lebensformen aufnehmen werde. Schon bald soll es so weit sein.

„Time Traveller 3000“ gehört zum Kreis von Inhaltsherstellern auf TikTok, die durch die Behauptung, sie seien Zeitreisende, teils enorme Follower- und Klickzahlen anhäufen können. 12.000 Menschen folgen den Aussagen dieser Person, warten auf vermeintliche entscheidende Zeitpunkte in der Zukunft. Dass es mittlerweile etliche solcher „Zeitreisenden“ aus dem Netz gibt, die es irgendwie vollbringen, auf technologischem Wege Daten wie Videos und Texte in unsere Zeit zu senden, scheint manche Nutzer nicht zu verwundern.

Nicht eine der Aussagen solcher Inhaltsersteller ist je eingetroffen. Online sorgen sie deshalb für kontroverse Debatten, was ihren Klickzahlen natürlich alles andere als einen Abbruch tut. Das UFO-Thema erhält durch belegbare Aussagen der US-Behörden aus den letzten beiden Jahren immer neuen Wind unter den Schwingen. Selbst das mächtige Pentagon räumt ganz offiziell die Existenz von solchen Unidentifizierten Luftfahrt-Phänomenen (UAP) ein. MANN.TV berichtete hierzu, etwa hier.

In einem Clip zeigt „Time Traveller 3000“ ein solches veröffentlichtes Video – eine bestätigte UAP-Begegnung mit einem US-Kampfjägerm die bereits aus dem Jahr 2004 stammt. Dazu läuft unheilvolle Musik. Ein Text dazu konstatiert: „Im November 2022 wird die US-Marine in Kontakt mit Ufos aus dem Ozean treten.“ Weitere Aussagen des vermeintlichen „Zeitreisenden“: Donald Trump werde 2024 abermals für die US-Präsidentschaft kandidieren und dies im Januar 2023 verkünden.

Man muss also keineswegs durch die Zeiten reisen, um dies zu wissen – Trump selbst hatte das bei einer Kundgebung in Alaska verkündet. Weitere Behauptungen von „Time Traveller 3000“: Im Februar 2023 werde ein schwerer Tornado der Kategorie 5 „Hunderte Menschen töten“. Auch hier bedarf es keiner Zeitreise, Tornados in Kansas sind – sehr salopp formuliert – in etwa so erwartbar wie Leute in schwarzen Metalshirts auf dem Wacken.

Wenig überraschend Spalten die Aussagen von „Time Traveller 3000“ die Gemeinschaft seiner Follower: Während manche festhalten, dass bestimmte Aussagen seit mehr als einem Jahrzehnt bereits bekannt seien, möchten einer von ihnen vor allem eines wissen: „Verrate mir die Ziehungszahlen für das Lotto morgen Abend“, fordert der Nutzer.

Quelle: unilad.com