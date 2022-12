Warnung aus dem Jahr 2198?: „Zeitreisender“ prophezeit Fund in den Ozeanen – Es gibt gefühlt mehr unterschiedliche Inhalte im Netz als junge Leute einzelne Haare auf dem Kopf haben. Seit der Videodienst TikTok an den Start ging, explodieren seine Benutzerzahlen. Andere Netzwerke zogen mit eigenen Kurzvideo-Services nach. Nutzer laden alles Mögliche hoch, was sich binnen Herzschlägen anschauen lässt – aber besonders beliebte Kategorien kristallisieren sich heraus. Zum Zeitpunkt dieser Meldung hoch im Kurs: Warnungen vermeintlicher „Zeitreisender“ – wie diese hier vor einem Fund in den Meeren.

Das Schema hinter den Personen, die behaupten, aus der Zukunft ihre Nachrichten und Mahnungen in die für sie ferne Vergangenheit zu senden, ist stets das Gleiche: Ein in der Regel anonymes Video, eingesprochen per automatisierter Stimme ohne sichtbaren Ersteller, welches den Weltuntergang prophezeit, angebliche WM-Ergebnisse verkündet oder die Menschheit vor besonderen Stichtagen warnt, die bis dato übrigens nach Kenntnisstand des Verfassers noch nie eingetreten sind.

In letztere Kategorie fällt auch dieses Video:

Hier lautet der Text, der zugleich maschinell eingesprochen wird: „Achtung! Ich bin ein Zeitreisender aus dem Jahr 2198, hier sind Dinge, die in Zukunft geschehen werden.“ Mann, jetzt sind wir schon ganz gespannt, was wohl dieses Mal ganz bestimmt eintreten wird. Oder irren wir hier etwa? Der Nutzer hinter dem Konto „@timetravelexplorer“ jedenfalls fährt fort: So werde die Menschheit 2044 entdecken, dass die Ozeane viel tiefer seien, als bis dato gedacht. Wir sind uns sicher, dass sich jeder 2044 noch an diese Mahnung erinnern wird.

Für drei Jahre später folgt dann die nächste unheimliche und zugleich absolut vage Prophezeiung: „2047 wird eine Kreatur, die davor nur eine Sagengestalt für Kinder war, Wirklichkeit“, fährt der Clip fort. Weiter heißt es da: „2054 findet man heraus, dass es mehr als eine davon gibt und löschen sie aus (sic)“ – und ja, „@timetravelexplorer“ benutzt hier tatsächlich diese Form, wir haben strikt wörtlich übersetzt.

Wenig überraschend:

Die Kommentarsektion reagiert keineswegs nur mit Begeisterung auf die vermeintlichen Prophezeiungen – es folgen die mittlerweile unter solchen Videos üblichen Versuche, das Ganze zu entlarven. So schreibt ein Nutzer: „Wenn du wirklich aus der Zukunft kommst, wer gewinnt denn dann die NBA-Meisterschaften 2022?“ Jemand anders erkundigt sich, wann denn sein selbstgegründetes Videospielunternehmen den Durchbruch feiern werde.

Es scheint, dass der Trend mit den unwidersprochenen Aussagen der „Zeitreisenden“ sich zumindest für einen Teil der Nutzer langsam seinem Ende neigt. Hier das Video mit den „Warnungen“. Wir empfehlen, sich die Termine unbedingt vorzumerken, man will ja nichts von den spannenden und weltbewegenden Dingen verpassen, die in Zukunft so ganz bestimmt eintreten, oder?