Wahnwitzige Idee wiegt am Ende 135 Kilo: Tüftler baut komplettes Fahrrad aus Beton – 134,5 Kilogramm Beton. Angesichts der Dichte und des schweren Gewichts dieses Baustoffes keine große Menge. Was aber, wenn das Baumaterial auf eine Weise eingesetzt wird, für die es nie konzipiert war? Was, wenn wir euch sagen würden, dass wir es hier mit einer aberwitzigen Idee zu tun haben, die nach unserem Kenntnisstand so noch nie probiert wurde: Ein Fahrrad aus 134,5 Kilogramm Beton zu bauen. Eines, mit dem man „fahren“ kann. Seht selbst.

Wer kennt sie nicht, Fat Bikes und andere Ausnahmefahrräder, Drahtesel, bei denen man auf besonders dicken Pneus unterwegs ist und damit gemütlich durch die Stadt kreuzt. Doch ein Fahrrad, bei dem nicht nur die Räder, sondern auch der Rahmen aus Beton sind, lässt sich wohl kaum als gemütlich bezeichnen. Hingegen darf man den Begriff nach unserer maßgeblichen Meinung für das Video des YouTube Kanals „Play To DIY“ verwenden. Denn der Bauprozess für die nicht nur beim ersten Hören absurd klingende Idee ist interessant.

Los geht es natürlich mit der Konzeption:

Doch hier wird mitnichten der Rahmen an sich gezeichnet – vielmehr wird eine ganze Bandbreite an Gussformen notwendig, um die entsprechenden Teile zu realisieren. Diese Formen bestehen aus einfachem Sperrholz und ein paar PVC-Rohren. Als Kern für die Rahmenteile fungiert wie bei tragenden Gebäudestrukturen Stahl, damit das Material den nötigen Halt bekommt. Zwei Teile werden gegossen und nach entsprechender Trocknungszeit miteinander vereint.

Nachdem der Stahlbetonrahmen von „Play To DIY“ fertig ist, wendet sich der Erbauer als Nächstes Trittlager, Zahnrad und Ketten zu. Denn auch hier kommt Betonguss unter dem Metall zum Einsatz. Auch die Fahrradpedale müssen herhalten – sie werden in die Formen gelegt und ebenfalls eingegossen. Gleiches gilt nicht nur für den Sattel, sondern gar für den Fahrradhelm, der hier aus „Sicherheitsgründen“ getragen wird: Beton. Und was ist mit Lenker, Gabel und der Bereifung?

Wir sind uns sicher, dass diese Frage eher rhetorischer Natur bleiben wird. Bei knapp 135 Kilo Betonfahrrad ist einfach alles aus dem grauen Baustoff und klingt entsprechend wie eine Walze. Seht und hört selbst.