Während Band bei Einweihung durchschnitten wird: Brücke bricht unter Gästen zusammen – Es ist ein feierlicher Augenblick, wenn ein Gebäude endlich fertiggestellt ist. Feierlich genug jedenfalls, dass es in vielen Kulturen ein Zeremoniell für die Einweihung gibt. Offizielle und Würdenträger sowie Publikum erscheinen, um beizuwohnen, wie ein Band durchschnitten und ein Gebäude für die Nutzung freigegeben wird – im Idealfall für eine lange Zeit. Länger zumindest als diese Brücke, steht zu hoffen.

Diese Bilder entstammen der Demokratischen Republik Kongo – genauer: Sie wurden im Distrikt Mont-Ngafula in Kinshasa festgehalten, wie der britische „Guardian“ berichtet. Wir sehen zwei Organisatoren, einen Mann und eine Frau. Er hält das Band straff, während sie gerade dabei ist, mit der Schere anzusetzen und es für das Zeremoniell zu zerschneiden. Hinter den beiden eine ganze Gruppe Leute. An und für sich nichts Ungewöhnliches.

Doch da fängt die Brücke an, ein Eigenleben zu entwickeln:

Der Mittelteil des kleinen Bauwerks sackt unerwartet ein, laut schreien die Anwesenden auf der Brücke auf, während die sich in eine Rampe abwärts verwandelt. Zu allem Überfluss klappen auch noch beide Geländer zu den Seiten hin weg. Einige Helfer eilen herbei, um die in Not Geratenen aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Währenddessen kracht die havarierte Brücke einige Meter tiefer in ein kleines Fließgewässer. Wie der „Guardian“ ausführt, scheinen nicht alle Rufe, die im Video zu hören sind, erschrocken zu sein – Zuschauer hätten dem Portal zufolge augenscheinlich vor Schadenfreude gejohlt, als es zu dem Vorfall kam. Verletzt wurde bei dem Einsturz niemand.

Quelle: theguardian.com