Vulkanausbruch Tonga-Hunga: Wie die Welt einer Katastrophe entging – Weltweites Aufsehen erlangte der Unterwasservulkan Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, als er am 15. Januar 2022 in der Nähe des Inselstaates Tonga ausbrach. Schließlich war die Eruption so gigantisch, dass die Aschewolke des Vulkans ganze 18,6 km in den Himmel stieg.

Spätere Messungen ergaben, dass sie sogar eine Höhe von 30 km erreichte und somit bis in die Stratosphäre ging. Nun, bald sechs Monate nach dessen Ausbruch, beschäftigt der Hunga Tonga-Hunga Haʻapai die Experten weiterhin. Dabei treten neue Details ans Tageslicht, welche die extreme Wucht der elfstündigen Eruption belegen und dabei unterstreichen, wie viel Glück die Welt gehabt hat, an einer globalen Katastrophe vorbeigeschrammt ist.

Einmal grob die Grenzen von Deutschland als Größenvergleich über ein Satellitenbild gelegt, um das Ausmaß der #Tonga Eruption zu verdeutlichen #thetruesize#zoomearthpic.twitter.com/dqqbc1PPSR — Christian (@cfritze) January 15, 2022

Denn glücklicherweise fand die gigantische Explosion unter Wasser statt und war zudem weit entfernt von den Bevölkerungszentren. Wissenschaftler waren sich danach einig, dass eine solch gewaltige Eruption an Land apokalyptische Folgen gehabt hätte. Forscher Corwin Wright und sein Team von der University of Bath haben nun im Magazin „Nature“ eine neue Studie veröffentlicht, welche die wahre Kraft des Hunga Tonga-Hunga Haʻapai belegt.

Neben den kolossalen Aschewolken löste der Ausbruch auch mysteriöse Wellen in der Atmosphäre aus. Zudem wurden Druckwellen um die Erde gejagt – mit einer Geschwindigkeit, die man bis dato noch nie gemessen hatte. So sollen diese Druckwellen laut der Studie mit bis zu 1.158 Kilometern pro Stunde um den Globus gerast sein.

Corwin Wright gegenüber „Nature“: „Die Geschwindigkeit liegt sehr nahe am theoretischen Maximum.“ Die Druckwellen umrundeten übrigens ganze vier Mal die Erde in die eine Richtung und drei Mal in die entgegengesetzte. Zudem lösten diese Wellen durch Luftdruck ausgelöste Meeresbewegungen aus, sogenannte Meteotsunamis. Überdies wurden in 100 Kilometern Höhe, der Kármán-Linie, also der Grenze zwischen Atmosphäre und Weltall, Winde mit bis zu 730 Kilometer pro Stunde ausgelöst.

Bereits zuvor präsentierten Wissenschaftler eine detaillierte Analyse der Messdaten des Ausbruchs, deren Daten belegt hatten, dass die Eruption des Hunga Tonga-Hunga Haʻapai die heftigste Explosion auf der Erde seit 1883 war – also seit 140 Jahren.

Quelle: spektrum.de