Vorschlag sorgt für Diskussionen: Bald auch Emojis von schwangeren Männern? – Wer sich schon immer mal gefragt hat, wo neue Emojis eigentlich herkommen, sollte mal einen Blick auf die englischsprachige Plattform „Emojipedia“ werfen. Dort schlägt man nämlich alljährlich neue Emojis vor, die im Idealfall dann global genutzt werden. Ein ganz spezieller Entwurf sorgt aktuell jedoch für hitzige Diskussionen.

Das Emoji „Schwangerer Mann“ zeigt eine Figur mit Bart und Oberweite, deren Hand auf dem Baby-Bauch ruht. Daneben gibt es noch das Emoji „Schwangere Person“, die ohne Bart und mit anderer Frisur daherkommt.

Die Plattform erklärt die neue Figur damit, dass diese anerkennt, dass sowohl „einige Transgender-Männer“, als auch „nicht-binäre Personen“ schwanger werden können. Bei Ersteren handelt es sich um Menschen, die sich trotz angeborener weiblicher Geschlechtsmerkmale nicht als Männer identifizieren und entsprechend leben, Letzteres beschreibt Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen.

Als wahlberechtigtes Mitglied des „Unicode Consortium“, welches jedes Jahr über neue Standards in Sachen Smartphones und Computer entscheidet, reicht „Emojipedia“ regelmäßig Vorschläge ein.

Bis es so weit ist, wird auf Social Media allerdings bereits reichlich über die neuen Emojis debattiert. Auf Twitter spöttelt eine Userin beispielsweise: „Dieses Emoji für schwangere Männer wird fast ausschließlich von Kerlen verwendet, um anzudeuten, dass sie zu viel gegessen haben, oder immer dann, wenn sie kacken müssen.“

This pregnant man emoji will almost exclusively be used by dudes to imply they ate too much, or anytime they need to poop. pic.twitter.com/gOfpiS5KbY