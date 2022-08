Vorfall vor Zirkus-Publikum: Bär attackiert Dompteur in der Manege – Bären sind keine reinen Raubtiere, sondern Allesfresser. Das erweckt bei manch Unbedarftem zusammen mit ihrem Aussehen und ihrer behäbigen Bewegung oftmals den Eindruck, es handele sich um niedlich-geduldige, ja gar harmlose Tiere. Was passiert, wenn ein dressierter Bär für den Bruchteil einer Minute das Wildtier entfesselt, musste ein Zirkusdompteur am eigenen Leib erfahren. Ein Video dokumentiert, wie das Tier auf seinen „Ausbilder“ losgeht.

In einem Medienbericht ist der Vorfall aus dem Jahr 2019 abermals zum Thema geworden, das Video geistert derzeit wieder durch das Netz. Bären sind seit Jahrhunderten beliebte Tiere für eine Dressur: Die „Ausbildung“ sogenannter Tanzbären etwa kann eine ebenso lange wie grausame Geschichte vorweisen, bei der die Tiere oftmals durch das Stehen auf glühenden Metallplatten zu für sie unnatürlichen Bewegungen gequält werden. Unklar ist, welche Dressurmethode bei diesem Zirkusbären zum Einsatz kam.

Jedenfalls brach das Wildtier aus dem vermeintlich gezähmten Tier hervor:

Während einer seiner üblichen Vorführungen in dem russischen Zirkus richtete sich der Braunbär wie im Video zu sehen auf. Der Dompteur wandte sich nur für einen Augenblick ab – das genügte dem 600 Pfund schweren Koloss. Er verbiss sich in Schulter und Hals des Mannes, schmetterte ihn zu Boden. Ein anderer Zirkusmitarbeiter rannte auf den Bären zu, trat auf das Tier ein. Kein Effekt. Also setzte der Mann auf eine Art Viehtreiber oder Elektroschocker. Während des Vorfalls geriet das Publikum in Panik, Schreie von Kindern und Erwachsenen sind im Video zu hören, Personen stehen auf.

Einen Käfig oder eine andere schützende Barriere zwischen Braunbär und Publikum gab es nicht. Es gab „LADbible“ zufolge seinerzeit keine Berichte, wie schwer letztlich die Verletzungen des Dompteurs durch das Gebiss und die Pranken des Bären waren. Später meldete sich der Zirkus zu Wort, gab in einer Mitteilung bekannt, dass Blitzlichter aus dem Publikum den Bären verstört hätten.

Auch der Dompteur, der den Vorfall überlebte, meldete sich zu Wort:

Demnach habe das Tier unter Depressionen und Gelenkschmerzen gelitten, wie der Artikel von „LADbible“ die Aussagen des Mannes paraphrasiert. Nach dem Vorfall wurde eine behördliche Untersuchung eingeleitet, die Bärennummer dauerhaft aus dem Programm entfernt. Tiernummern haben in vielen Zirkussen Tradition, sollen sich in Teilen Osteuropas und Russlands bis heute großer Beliebtheit erfreuen, wie der Artikel bei „LADbible“ ausführt.

Trotz weitreichender Kampagnen und zunehmender Position einer wachsenden Mehrheit gegen die Haltung und Dressur von für Menschen gefährlichen und gefährdeten Zirkustieren, welche sich auch selbst bei den Aktionen mit Feuerringen und dergleichen verletzen können, scheint sich an dieser Tradition nichts zu ändern.

Quelle: ladbible.com