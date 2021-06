Onkel will Nichte vor „Entführern“ retten – splitternackt

Filmreife Verfolgungs-Jagd: Onkel will Nichte vor „Entführern“ retten – splitternackt – Es sind wohl einmalige Bilder, die gerade viral gehen. Weil ein Onkel annahm, dass ein Entführer mit einem „weißen Lieferwagen“ sich seiner Nichte bemächtigt haben könnte, sprintete er aus dem Haus – splitterfasernackt, weil er dachte, es bliebe keine Zeit.

Der 29-Jährigen Nathan Murphy spurtete aus dem Wohnhaus im englischen Middlesbrough, um dem Fahrzeug hinterherzujagen, von dessen Fahrer er annahm, er hätte die kleine Lucy entführt („weißer Van“ ist englische Umgangssprache für von Pädophilen und Serienmördern favorisierte Fahrzeuge und wurde zum Synonym, sodass das Auftauchen weißer Lieferwagen Eltern verunsichern kann).

Im Video sieht man, wie Nathan nackt und in Panik zum Wagen seines Vaters rennt, doch dabei knicken ihm die Beine weg und er fällt zu Boden.

Kurz darauf wurde die Situation noch peinlicher, denn die elfjährige Nichte kam in diesem Moment um die Ecke und sah ihren komplett nackten, übergewichtigen Onkel und seine komplett panische Familie. Nathan dazu: „Ich hatte geschlafen, erwachte plötzlich und hörte jede Menge Geschrei. Also sprang ich aus dem Bett, versuchte, meine Klamotten zu finden, griff mir ein T-Shirt.“

Leider versah sich Nathan: „Ich hatte das T-Shirt für meine Unterhose gehalten und rannte damit die Treppe runter. Als ich an der Vordertür ankam, hörte ich irgendwas von 'entführen' und dachte, 'Wow, das ist ernst'. Ich bin ein großes Kerlchen, ich wiege 114 Kilo – wenn es sein muss, kann ich ganz schön flink sein. Doch ich war voll mit Adrenalin, da wurden mir die Knie weich und ich fiel.“

Nun wurde es wirklich übel:

„Die Autotüren meines Vaters verriegeln sich automatisch, wenn jemand einsteigt, also stand ich auf und schrie, er solle mich einsteigen lassen, weil ich nackt war und die halbe Straße bereits gaffte.“ Entsprechend fühlte sich Nathan, fürchtete üble Konsequenzen: „Ich kam mir dumm vor und dachte: 'Ich hoffe, keine der Mütter zeigt mich an', weil alle ihre Kinder mein 'Untergeschoss' gesehen hatten und ich nicht auf irgendeine Liste wandern wollte.“

Zu der Verwechslung war es gekommen, weil Nathans Schwester, Lucys Mutter, Natalie Murphy draußen geäußert hatte, sie hätte ein Kind in dem Lieferwagen kämpfen und dabei „Mama!“ rufen hören. Natalie hatte direkt geglaubt, den Klang der Stimme ihrer Tochter zu hören – also schrie sie „Das ist unsere Lucy!“ und preschte dem Wagen hinterher, wie im Video zu sehen.

Es waren diese Ereignisse, die Nathan weckten und schlaftrunken die Kette seiner peinlichen Odyssee durchleben ließen. Was in dem Lieferwagen wirklich vorgefallen war, ist nicht bekannt. Wohl aber Lucys Reaktion: Sie schmunzelte über das Ungemach ihres Bruders, weil er „seinen verdammten Johannes draußen hatte und all das“:

„Ich konnte nicht aufhören zu lachen, aber wenigstens weiß ich, dass er mir den Rücken freihält und dass er für mich da sein wird“, freut sich Natalie Murphy.

