Vor den Augen der Besucher: Zoo-Hai frisst Artgenossen – Zoos und Aquarien sind eine kontroverse Angelegenheit. Kritiker monieren, dass Tiere dort auf engem Raum und unter teils grausamen Bedingungen zur Belustigung des Publikums ein tristes Dasein in Käfigen fristen. Befürworter argumentieren hingegen mit dem Zuchtaspekt, dem Forschungsauftrag und dem Erhalt bedrohter Arten, die in einer von den Menschen dominierten Welt ansonsten keinen Lebensraum mehr fänden.

Beim Abwägen aller Aspekte sollte man jedenfalls nicht alle Zoos über einen Kamm scheren. Fraglos ist es kaum möglich, den dort beheimateten Tieren ein Lebensumfeld zu bieten, welches dem der freien Natur entspricht, aber es gibt zumindest Einrichtungen, die sich diesbezüglich mit vorbildlichen Mühen hervortun.

So auch im Zoo in Antwerpen, wo es im Aquarium kürzlich dann auch tatsächlich so zuging wie in der Wildnis.

Besucher erlebten dort nämlich eines der gefürchtetsten Raubtiere der Erde in Aktion, als ein kleinerer Hai plötzlich von einem größeren Artgenossen gefressen wurde, der mit seiner Beute im Maul dann auch noch mehrere Runden durch das Becken drehte, in welchem man zu diesem Zeitpunkt noch verschiedenste Arten von Meeresbewohnern gemeinsam hielt.

Einer der Besucher hielt den Vorfall mit der Kamera fest und veröffentlichte das Video im Netz, woraufhin der Zoo die verschiedenen Hai-Arten separierte.

In der Natur sind derartige Vorfälle nämlich keine Seltenheit, weshalb auch im Zoo in Antwerpen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich eine derartige Fressattacke wiederholt. Weshalb man mit diesem Wissen die Haie nicht schon zuvor in unterschiedlichen Becken untergebracht hat, bleibt dabei offen.

