Von wegen, alter Hut!: Bowling-Trickshots von 1948 begeistern noch heute – Das Internet mag die Geburtsstunde der viralen Videos markiert haben. Das heißt aber nicht, dass sich Menschen nicht lange vor der Zeit allgegenwärtiger HD-Kameras an irren Rekorden und abgefahrenen Aktionen versucht hätten. Im vorliegenden Fall erleben wir ein ganz besonderes Zeitzeugnis: Ein absolutes Bowling-Ass in seinem kugeligen Element – und das in einem Video, das knappe 75 Jahre auf dem Buckel hat.

Man muss natürlich einräumen, dass wir das heutzutage ja nur zu Gesicht bekommen, weil es eben das allgegenwärtige Internet gibt. Geschenkt. Im vorliegenden Fall kann man dafür aber weitaus dankbarer sein als für die Millionen an Gigabyte Videomaterial, in dem irgendwelche Halbstarken als „Killerclown“ verkleidet unbedarfte Passanten mit dümmlichen Pranks in Tiefgaragen zu Tode erschrecken. Denn außer Frage steht, dass der Mann im Video über ein atemberaubendes Fähigkeitsrepertoire verfügt, ein Meister seines Fachs war.

Doch wer war er?

Auf eine überflüssige Inhaltsbeschreibung dessen, was ihr in diesem Video zu Gesicht bekommt, verzichten wir an dieser Stelle – spätestens die Karambolage-Nummer mit zwei Kugeln gegen Ende verrät euch, dass hier ein Gott an den Pins tätig war. Kommen wir lieber also zur Person und einem englischen Wikipedia-Eintrag: Der Mann im Video ist Andrea Varipapa. Aus dem italienischen Kalabrien stammend, zog seine Familie nach dem Tod von Andreas Vater nach Brooklyn in New York City (USA).

Andrea war sein Leben lang sportbegeistert, spielte Baseball, Golf und versuchte sich anfangs noch an einer Boxerkarriere. In den 20er Jahren wechselte er dann zum Bowling, wurde einer der ersten Menschen unseres Planeten, der eine Profikarriere in diesem Sport hinlegte. Seine Meisterschaft an den Kugeln brachte ihm rasch den Ehrennamen „Die größte Ein-Mann-Bowling-Show der Welt“ ein. Er beherrschte zurückkehrende Bumerangschüsse, konnte 7er-Splits mit zwei Kugeln simultan durchführen.

Doch nicht nur Trickwürfe beherrschte er:

Andrea Varipapa deklassierte auch seine Konkurrenz. 1947, noch mit 56 Jahren, sicherte er sich bei einem knallharten Turnier über 100 Spiele den begehrten Sieg beim BPAA All-Star-Turnier – dem Vorläufer der heutigen Bowling-US-Open. Damit ist er bis heute auch posthum der älteste Gewinner überhaupt. 1948 konnte er sich gegen seinen Gegner Joe Wilman, den Gewinner von 1946, behaupten, heimste abermals den Sieg ein und wurde damit zum ersten Mann, der das Turnier zweimal in Folge gewann.

1949 schaffte er leider kein drittes Gold, wurde aber nach Gewinner Connie Schwoegler aus Madison im US-Bundesstaat Wisconsin immerhin noch Zweiter. Seine Kunstfertigkeit und seine vielen Siege brachten Andrea 1957 in die USBC (United States Bowling Congress) Hall of Fame. 1950 veröffentlichte er einen Ratgeber namens „Better Bowling“, der 1952 zum Buch „Andy Varipapa's Quick Way to Better Bowling“ ausgeweitet wurde. Andrea „Andy“ oder „Papa“ Varipapa wurde 93 Jahre alt.

Mit 78 Jahren musste er feststellen, dass seine rechte Hand ihm Schwierigkeiten bereitete.

Also brachte er sich in diesem Alter noch das Bowlen mit Links bei. Damit schaffte er es binnen nur zwei Jahren immer noch auf einen Durchschnitt von 180. Ein absoluter Ausnahme-Bowler. Nicht, dass dies durch das Video nicht absolut klar würde.