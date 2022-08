Von Grund auf: Männer bauen Flugzeug in nur 24 Stunden selbst – Der vielzitierte Traum vom Fliegen gehört wohl zu den ältesten Wünschen der ganzen Menschheit. Selbst heute, in einem Zeitalter, in dem wir unsere Allerwertesten nur noch auf einem Sessel parken müssen, um dann Stunden später auf einem anderen Kontinent zu stehen, hat es nichts von seiner Faszination verloren. Doch es muss nicht immer der Jumbo oder Privatjet sein. Manche erfüllen sich ihren Traum der Lüfte selbst. Etwa als Flugmodellbauer. Andere sprengen dabei den Rahmen und scheitern möglicherweise glorreich.

Die Maschine, welche ihr in diesem Video erleben könnt, ist ein „Modell“ – insofern, als das begeisterte Fernlenk-Enthusiasten das Ding selbst gebaut haben und es ohne einen Piloten fliegt. Besser gesagt: ohne einen Piloten an Bord. Denn es handelt sich um ein gewaltiges RC-Flugzeug aus einfachen Materialien, im Prinzip eine Eigenbau-Drohne. „Tail Heavy Productions“ nennen die Mitarbeiter des Modell-Versands „Tailheavyrc.com“ ihren YouTube-Kanal.

Dort zeigen sie allerhand faszinierende Modellflugzeuge:

Etwa Restaurationen von schwerbeschädigten Kampfflugzeug-Modellen. Oder einen Düsenjäger, der dank verbauter Pontons sicher auf dem Wasser landen kann. Auch eine Kompilation des Moments ist darunter, den wohl jeder fernsteuernde Modellbauer eines Tages erleben wird: Unfälle und Abstürze. Doch besonders häufig auf dem Kanal zu finden: besonders große Flugzeugmodelle, die mit allen Details vorgestellt werden.

Dieses Video wählt einen anderen Ansatz: Denn hier erfolgt die Konstruktion besagten Flugzeugs als reiner Eigenbau in maßstabsgetreuer Größe zu einem echten Flieger. Oder wie es wörtlich im Off-Text heißt: „Was ihr noch nicht gesehen habt, ist, was passiert wenn sechs Volltrottel ein maßstabsgetreues RC-Flugzeug in Originalgröße ohne Pläne bauen wollen – noch dazu in gerade einmal 24 Stunden.“ Ein solches Großprojekt dürfte auch erfahrene Baumeister vor Herausforderungen stellen – und das tut es letztlich.

Sich dabei noch ein brutales Zeitlimit zu setzen, macht die Sache umso beeindruckender. Bleibt die Frage: Hebt der Koloss auch ab?