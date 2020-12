Von Extremisten zerstört: Dritter mysteriöser Monolith aufgetaucht – Erst unlängst konnten wir euch von einem mysteriösen Monolithen aus silbrigem Metall berichten, der in einer Wüste wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Später erschien ein zweiter seltsamer Metallkörper in Osteuropa. Nun hatte sich Monolith Nummer drei in Kalifornien offenbart – doch dieses Mal wurde der geometrische Körper von Menschenhand zerstört.

Nachdem Biologen bei einer Zählung von Dickhornschafen den ersten mysteriösen Monolithen in der Wüste von Utah (USA) entdeckt hatten (MANN.TV berichtete), tauchte kurz darauf ein weiteres seltsames Objekt dieser Art in Rumänien auf. Dann konnte am 2. Dezember ein weiterer Monolith auf dem Pine Mountain in Kalifornien gesichtet werden. Doch dieser war einer Gruppe Vandalen ein Dorn im Auge.

In bester Jahr-2020-Tradition ging eine Gruppe Männer mit Ausrufen wie „America first!“ oder „Christ is king!“ (Frei übersetzt: „Jesus ist der König!“) auf den Monolithen los. Sie bezeichneten das Objekt als „schwul“ und ersetzten es in einem 5-stündigen Stream auf der Plattform „DLive“ während ihrer Aktion durch ein hölzernes Kreuz. Dabei wurde auch folgende Aussage von einem der Vandalen getätigt:

„Jesus ist der Herrscher dieses Landes. Wir wollen keine ‚illegal aliens‘, weder aus Mexiko noch aus dem Weltraum. Also reißen wir dieses Stück Scheiße ein.“ Zur Erläuterung: Mit „Aliens“ werden in den USA nicht nur „Fremde aus einer anderen Welt“ wie in den „Alien“-Filmen bezeichnet, der Term ist ein feststehender Begriff für Einwanderer.

Quelle: unilad.co.uk