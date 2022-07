Von Ehefrau gezwungen: Mann muss gestohlene Topfpflanze zurückbringen – Hackeduhn. Sternhagelvoll. Lattenstramm. Strunzenvoll. Dicht bis Oberkante Unterlippe. Druckbetankt. Kurz: stockbesoffen. Dutzende Bezeichnungen gibt es für einen Zustand, den wohl jeder kennt. So gut wie jeder weiß zudem: Insbesondere wir Herren der Schöpfung veranstalten in diesem Zustand mitunter Blödsinn, der uns unter dem Einfluss des Alkohols noch total sinnig erschien. Wie etwa eine Pflanze aus einem Vorgarten mitgehen zu lassen. Blöd, wenn man dabei gefilmt wurde.

Noch blöder, wenn man das Gewächs inklusive Topf am nächsten Tag zurückschleppen darf, weil einem die eigene Ehefrau einen tüchtigen Einlauf verpasst hat. So verlief es auch in diesem Bericht zu einem Video, das viral ging: Eine Frau namens Gemma Brady erwachte am Morgen des 8. Juli 2022. Doch ihr Freitagmorgen fing anders an als jeder andere: Jemand hatte ihre „Chilenische Araukarie“ gestohlen, auch salopp „Affenpuzzlebaum“ genannt.

Gut, dass Gemma Brady über eine Haustürkamera verfügt.

So begab sich die 44-jährige Krankenschwester zu ihren Sicherheitsaufnahmen. Die zeigten, dass ein Mann mit nacktem Oberkörper am helllichten Tag auf ihr Grundstück marschierte und das Bäumchen samt Topf kurzerhand mitnahm. Kurz darauf tauchte der Mann dann wein zweites Mal bei ihr auf: Er sei in seinem Wohnzimmer erwacht und habe zu seiner Verwunderung das Bäumchen dort vorgefunden. Seinen Schilderungen zufolge sei er in der Nacht zuvor „lattenstramm“ gewesen.

Er gelobte, die Pflanze, noch immer bei ihm daheim, nach der Arbeit bei ihr vorbeizubringen. Gemma bezeichnete die Situation später als „absurd“ – und teilte das Video online, wo es von Abertausenden gesehen wurde. Die Krankenschwester kauft dem Baumnapper seine Geschichte nicht ab: „Es war absurd, um ehrlich zu sein. Seine Entschuldigung war, er sei besoffen gewesen, und seine Freunde hätten ihn angestiftet. Es war 16:20 Uhr nachmittags, er trug Arbeitskleidung und meine Straße liegt nicht auf dem Heimweg von Kneipen!“

Ärger mit der Ehefrau

Weiter fuhr Gemma fort: „Er erzählte mir, dass seine Frau ihm eine Standpauke gehalten habe, weil er überall auf Facebook auftauchte.“ Tatsächlich hielt der Baumdieb Wort, Gemma zufolge fand sie die Pflanze am Montagmorgen (11. Juli) in ihrer Einfahrt „abgelegt“ vor. Sie sei nun „ein wenig verbogen“. Geklingelt hatte der Täter bei der Rückgabe nicht, Gemma vermutet, er sei „ein wenig kamerascheu“, nachdem die Videos seiner Aktion online aufgetaucht waren und ihm Ärger mit seiner Angetrauten eingebracht hatten.

Die Krankenschwester gibt an, vornehmlich zur Entspannung zu gärtnern, das Bäumchen habe sie aus einem Setzling aufgezogen – nun sei sie lediglich „erleichtert“, es wiederzuhaben.

Quelle: ladbible.com