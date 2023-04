Viraler Vorfall zieht Entschuldigung nach sich: Junge sollte Dalai Lama die Zunge lecken – Wenn die Oberhäupter der Weltreligionen in Skandale geraten, ist das Echo entsprechend groß. Eher selten fällt in diesem Zusammenhang der Name des Dalai Lama. Das geistliche Oberhaupt Tibets war in einen Vorfall verwickelt, bei dem er einen Jungen aufforderte, an seiner Zunge zu lutschen. Das Verhalten des wohl höchsten buddhistischen Lehrers hat seither eine Welle der Empörung ausgelöst. Der Dalai Lama musste sich bei dem Jungen und seiner Familie entschuldigen.

Das Video zeigt, wie der Dalai Lama den Jungen auf die Lippen küsst und ihm dann seine Zunge entgegenstreckt. Damit verbunden ist die Aufforderung, an der Zunge zu lutschen. Ein Verhalten, das in den sozialen Medien heftige Reaktionen auslöste, wie etwa der „Stern“ berichtet. Der offizielle Twitter-Account des Dalai Lama sah sich am Mittwoch wohl zu einer Erklärung genötigt.

Wörtlich heißt es dort:

„Ein Videoclip zirkuliert, der ein kürzliches Treffen zeigt, bei dem ein kleiner Junge seine Heiligkeit den Dalai Lama fragte, ob er ihm umarmen könne. Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie wie auch bei seinen vielen Freunden rund um die Welt für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte verursacht haben könnten.“ Weiter wird an dieser Stelle erläutert:

„Seine Heiligkeit neckt oft Leute, die er trifft, auf eine unschuldige und verspielte Art, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras.“ Der Dalai Lama bedauerte den Vorfall. Die Szenen spielten sich am 28. Februar 2023 in einem Vorort der nordindischen Stadt Dharamshala ab. Am Ostersonntag (9. April 2023) gingen sie viral und lösten in Netzwerken wie Twitter heftige Reaktionen aus. So bezeichneten Twitter-Nutzer die Ereignisse als „abstoßend“ und „absolut krank“.

Frühere Kommentare des Würdenträgers bereits „sexistisch“

Dem Artikel zufolge musste sich das tibetische Oberhaupt bereits in der Vergangenheit für sexistische Äußerungen entschuldigen. Sie sei „zutiefst schockiert“ über das Verhalten des Dalai Lama, so eine Twitter-Nutzerin namens „Sangita“, die in diesem Zusammenhang auf die erwähnten früheren Verfehlungen des geistlichen Oberhaupts verwies. Wörtlich sagte sie: „Aber zu einem kleinen Jungen zu sagen: 'Leck meine Zunge', ist widerlich.“

Der Dalai Lama gilt vielen Menschen als Symbol für Ausgeglichenheit und spirituelle Harmonie. Er lebt im indischen Exil und setzt sich von dort aus für die Rechte des tibetischen Volkes ein. Im Dialog mit China setzt er sich für mehr kulturelle und religiöse Freiheiten der Tibeter in der Volksrepublik ein. Für diesen Kampf um Anerkennung erhielt er bereits 1989 den Friedensnobelpreis.

Quelle: stern.de