Kommt es auf die Penis-Größe an?– Egal, wie sehr es mancher sich auch schönreden mag, egal, wie unwichtig ein solches Thema in einer aufgeklärten Gesellschaft 2020 eigentlich sein sollte – viele vor allem junge Männer sind verunsichert, wenn in Fragen der Sexualität Themen wie die Penisgröße oder das Stehvermögen beim Liebesspiel auf den Tisch kommen. Kein Wunder, scheint es doch unter Frauen keine einhellige Antwort zu geben, wie Videos wie dieses zeigen.

Ein australischer Kanal mit dem bezeichnenden Namen „Prank Machine“ konnte sich immerhin mehr als 800.000 Abonnenten auf YouTube durch seine Streiche mit versteckter Kamera, aber auch durch „Straßenumfragen“ mit dem Mikro vor laufender Kamera verschaffen. In diesem Clip zieht es den Betreiber des Kanals an einen Strand in seiner Heimat, um dort ein paar junge Frauen mit den besagten Fragen zu konfrontieren:

„Kommt es auf die Penisgröße an und wie lange sollte ein Mann im Bett können?“, so der Tenor der Befragung. Die Antworten sind dabei höchst unterschiedlich. Von „Nein, was er damit anstellt, ist wichtiger als die Länge“ über „Umfang ist wichtiger“ bis hin zu einem ebenso eindeutigen wie kichernden „Ja, klar!“ ist alles dabei. Auch in der Frage, wie wichtig männliche Ausdauer ist, herrscht Uneinigkeit.

Das Thema ist und bleibt eben individuell, man sollte sich hier nicht verunsichern lassen.