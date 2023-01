Video geht viral: Wahnsinn auf der Skipiste in Ischgl – Bis dato war von einem eiskalten Winter mit reichlich Schnee wenig bis nichts zu sehen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf alle Wintersport-Begeisterten. Insbesondere wenn man in die obligatorischen Skigebiete in den Alpen schaut, wo es von Jahr zu Jahr Millionen von Menschen hinzieht.

Denn auch in den Bergen sucht man derzeit noch vergebens den ungetrübten Winterspaß. Allerdings lassen sich die Wintersportfans nicht von teils frühlingshafte Temperaturen und all den Grünflächen im Alpenraum abschrecken, doch ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Chaotische Zustände auf der Piste

Das Problem hierbei ist allerdings, dass durch die milde Witterung nur schmale weiße Streckenabschnitte mit meist Kunstschnee zur Verfügung stehen, damit man überhaupt mit Skiern oder Snowboards den Hang herunterfahren kann. Welche irren Ausmaße diese Situation annimmt, ist nun in einem TikTok-Video zu sehen, das im Netz direkt viral ging.

Der Clip zeigt nämlich eine völlig überfüllte Skipiste mit irren Szenen im österreichischen Wintersport-Mekka Ischgel. In dem berühmten Skiort gibt es zwar noch einige Stellen mit etwas Schnee, doch sie sind rar gesät. Zu wenige, um der Masse an Wintersportlern Herr zu werden. Und so tummeln sich die Menschen dicht an dicht auf der Piste, was zu chaotischen Zuständen führt.

Daher sollte man es sich zwei Mal überlegen, ob man derzeit wirklich seinen Skiurlaub in Ischgel verbringen will. Aber schaut euch das irre Chaos selbst an:

