Video geht viral: Hotel lässt Handtücher von reservierten Liegen entfernen – Zu einer der wohl unangenehmsten Eigenschaften von Urlaubern in Hotels gehört es, sich am frühen Morgen eine oder gleich mehrere Liegen am Pool mit Handtüchern zu „reservieren“, nur um dann mit der Aussicht auf einen schönen Platz am späteren Tag zurück in Bett zu huschen. Eine unglaublich nervige Praxis, die vielen anderen Urlaubern schon lange ein Dorn im Auge ist.

Natürlich ist ein solches Handtuch keine Wegfahrsperre und lässt sich relativ einfach entfernen. Dann ist aber davon auszugehen, dass man seinen schönen Urlaubstag mit einer streitlustigen Karen verbringt. Ganz anders sieht es aber natürlich aus, wenn die Mitarbeiter des Hotels die Handtücher entsorgen.

So wie in einem Fünf-Sterne-Hotel auf Teneriffa.

Eine Urlauberin filmte mit, als das Personal des Gran Costa Adeje dutzende Handtücher von den Sonnenliegen einsammelte. Weiterhin ist zu sehen, wie einer der Gäste heraneilt und darum zu bitten scheint, die Sachen liegenzulassen, doch leider ist der kurze Clip danach auch schon wieder vorbei.

Wie die Erstellerin des Videos auf TikTok erklärt, hätten die Hotelmitarbeiter nicht nur die Handtücher, sondern auch die Taschen der Gäste mitgenommen und eine Notiz hinterlassen, wo die Klamotten abzuholen seien.

Zudem weisen wohl Schilder in dem Hotel darauf hin, dass Gäste vor 10 Uhr keine Sonnenliegen reservieren dürfen.

Das gerade einmal zwölf Sekunden lange Video wurde mittlerweile millionenfach geklickt. In den Kommentaren gehen die Meinungen durchaus auseinander, der generelle Konsens ist jedoch, dass das Hotel mit dieser Praxis richtig handelt.

