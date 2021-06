Verwechslung: Nutzer halten Hai-Giganten für Megalodon – Nur wenig befeuert die Fantasie etwa von Kindern oder Hollywood-Autoren so sehr, wie riesiges Getier: Filmerfolge wie die „Jurassic Park“-Reihe oder der Hai-Actioner „The Meg“ sprechen da eine deutliche Sprache. Insbesondere der Megalodon, der Hai-Gigant der Urzeit, löst bei einigen allein in der Vorstellung wohlige Schauer aus. Kein Wunder also, dass nun eine Verwechslung viral ging.

Der Clip stammt vom Netzwerk TikTok und zeigt einen riesigen Hai, der sich nahe eines Segelschiffes an der Wasseroberfläche des Atlantiks bewegt

Gefilmt wurde wohl von der Takelage aus. Die Personen an Bord reagieren beeindruckt auf den Anblick, jemand, wahrscheinlich der Filmer, ruft „Heilige Scheiße!“. Der Anblick fasziniert. Noch stärker fielen jedoch die Reaktionen online aus, schnell wurden Mutmaßungen laut, es könne sich bei dem gewaltigen Tier um besagten Megalodon handeln – eine vor Millionen von Jahren ausgestorbene riesige Haiart.

Die Vermutung liegt jedoch weitaus näher, dass es sich bei diesem Tier um einen harmlosen Riesenhai oder einen Walhai handelt

Beides Arten, die Größen jenseits der zehn Meter erreichen können und sich gerne an der Wasseroberfläche „sonnen“, beziehungsweise beide dort auf der Suche nach Plankton sind. Sie stellen die beiden größten Fischarten auf unserem Planeten. Das Originalvideo stammt vom amerikanischen Musiker Alex Albrecht, fand seinen Weg aber rasch auf andere Portale wie YouTube.

Seit Alex das Video teilte, wurde es von Millionen Menschen allein auf TikTok gesehen, wo Zehntausende kommentierten – etliche Stimmen brachten den Megalodon-„Verdacht“ auf

Der längst ausgestorbene, mehr als zwanzig Meter lange Apex-Predator mit einem Gebiss, durch das im aufgerissenen Zustand ein Kleinwagen passte, wäre dann doch weitaus schnittiger und agiler. Zumindest im Vergleich zu dem harmlosen Riesen, der hier neben dem Schiff gemächlich seine Bahnen zog – und Menschenfleisch nicht mal im Ansatz auf seinem Speiseplan hat.

Eine halbe Tonne Zooplankton am Tag muss es für ihn schon sein.

