Verschwiegener Jackpot aus Erziehungsgründen: Gewinner verheimlicht eigener Familie 30 Millionen – Ein Mann aus China gewann 220 Millionen Yuan, umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro, in der Lotterie und beschloss, diese Tatsache sowohl seiner Ehefrau als auch seinem Kind zu verschweigen. Er ging so weit, selbst bei Abholung des Gewinns nur in einem Comic-Kostüm aufzutauchen, damit ja keiner der beiden erfährt, um wen es sich beim Jackpot-Gewinner handelt. Sein Grund:

Er will nicht, dass Frau und Kind faul werden, wie das Portal „Unilad“ berichtet. Daher agierte der Mann, der nur unter dem Pseudonym Li bekannt ist, auf diese Weise, will seine Anonymität wahren – nicht aus Angst vor etwaigen Gläubigern, Anpumpern oder Kriminellen, die es auf sein Geld abgesehen haben könnten. 40 Lotterielose kaufte er vor der Ziehung. Jedes davon beschrieb er mit dem gleichen sieben Zahlen – eine Methode, die sich auszahlen sollte.

Denn so war jedes Gewinnerlos schließlich 5,48 Millionen Yuan wert.

Am 24 Oktober 2022 ging Li zum Vertriebszentrum der gemeinnützigen Guangxi-Lotterie, um seinen gewaltigen Mehrfach-Jackpot einzustreichen. Bei seiner Rückkehr zu seiner Familie feierte er keineswegs gemeinsam mit ihr den Geldsegen, sondern beschloss, diesen schlicht zu verschweigen. Wie er selbst erklärte, ist er überzeugt, dass das Geld seine Familie träge und unwillig machen könnte. Wörtlich sagte Li:

„Ich habe es weder meiner Frau noch meinem Kind erzählt. Ich bin besorgt, dass sie sich anderen Menschen überlegen fühlen könnten und in Zukunft nicht hart arbeiten oder lernen werden.“ Stattdessen spendete er 5 Millionen Yuan der Wohlfahrt. Nicht bekannt ist, was er mit dem restlichen Geldsegen vorhat – er dürfte allerdings vorstellbare Probleme haben, einen etwaigen schnellen Sportwagen oder eine neue Villa einfach so zu erklären, wenn er Frau und Kind weiter im Dunkeln lassen möchte.

Quelle: unilad.com