Verrücktes Kunstprojekt: Mann kritzelt seine 1,5-Millionen-Villa voll – Viele Eltern dürften das Szenario kennen: Ein Kleinkind und ein Filzstift in Kombination, die im Zusammenspiel für vollgekritzelte Möbel oder gar ein ganzes Zimmer voller Gekrakel gesorgt haben. Menschen, für die solch ein Gedankenspiel bereits ein Alptraum ist, dürften angesichts des Videos von Künstler Sam Cox nicht eben in Verzückung geraten. Denn der gute Mann hat gleich seine ganze Millionen-Villa für eine Aktion mit Gekritzel gefüllt.

„Mr Doodle“, zu Deutsch in etwa „Herr Krizelei“, so der Künstlername von Cox. Im Dezember 2019 kaufte er sich die Villa im englischen Kent, zwei Monate später legte er das Gebäude als vollständig weiße Leinwand an, wie „LADbible“ berichtet. Knapp ein Jahr später, im September 2020, begann der 26-Jährige mit seiner Aktion. Ein festgelegtes Ende dafür gab es: Sobald jede Oberfläche mit schwarz-weißen Gestaltungen bedeckt ist.

„Jede“ ist dabei vollkommen wörtlich zu nehmen. Denn er hörte auch nicht bei Teekannen, seiner Computermaus, dem Toaster, den Steckdosen im Haus oder gar seinem Auto auf. Klar, dass davon auch das geflieste Badezimmer betroffen war. Cox betont, dass es davon nur eine Handvoll Ausnahmen gab: „Es gibt nur ein paar Dinge, die wir bedrucken lassen mussten, wie die Bettwäsche, weil wir sicherstellen mussten, dass sie waschbar ist, und auch die Duschvorhänge und die Handtücher.“

Laut dem britischen „Telegraph“ hat das Anwesen von Cox einen Nettowert von 1,35 Millionen Pfund – umgerechnet in etwa rund anderthalb Millionen Euro. Die Kritzeleien, welche er dem bewohnbaren Kunstobjekt angedeihen ließ, unterscheiden sich je nach Raum – in der Küche sind es etwa Krakeleien von Hamburgern, im Arbeitszimmer Gedankenwolken. Das eigenwillige Kunstprojekt könnt ihr euch im Video in Ruhe zu Gemüte führen.

Quelle: ladbible.com