Trauergemeinde verwandelt Beerdigung in Rave

Verhalten spaltet Meinungen im Netz: Trauergemeinde verwandelt Beerdigung in Rave – Eine Trauergemeinschaft fand einen Weg, Abschied von einem Menschen zu nehmen, der nun für Debatten sorgt. Denn von einem feierlich-düsteren Anlass wandelte sich die Beerdigung binnen kürzester Zeit zu einem ausgelassenen Ereignis. Der Grund: Ein DJ verwandelte die Trauergemeinde im Handumdrehen in einen Rave.

Es gibt wohl mehr Menschen, die möchten, dass man sich nach ihrem Dahinscheiden mit einer schönen und ausgelassenen Zeremonie ihrer besten Tage erinnert, statt lange Gesichter zu machen. Oft hört man in solchen Zusammenhängen von einer „Feier des Lebens“. Nimmt man das als Grundlage, könnte man die Beerdigung einer Frau aus Birmingham auf dem Witton Cemetery als Erfolg bezeichnen.

Turntables auf dem Friedhof

Die Frau, über die nur der Name Katty bekannt ist, wurde von einer großen Trauergemeinschaft auf ihre letzte Reise begleitet. Mitten auf dem Friedhof: ein DJ mit seinen Turntables. Die schwarzgewandeten Trauergäste lachten und tanzten ausgelassen zu Dancehall und Beats – inmitten der zahlreichen Grabstätten anderer Menschen. Fraglos kein alltäglicher Anblick. Ebenso fraglos:

Die Aktion stieß nicht bei jedem auf Gegenliebe und wird seit ihrem Bekanntwerden in den sozialen Medien debattiert. Einige fanden lobende Worte für die ausgelassene Feier zu Ehren von Kattys Leben. So schrieb ein Nutzer: „Was für ein reizender Tribut, ich bin mir sicher, Katty lächelt deswegen von oben herab. Toll, eine richtige Feier des Lebens eines Menschen zu sehen.“ Einige Nutzer verabschiedeten sich von ihrer Freundin in den Kommentaren.

Doch nicht jedem gefiel diese Art des letzten Abschieds:

Nutzer stören sich daran, dass ein Ort des Respekts für und der Andacht an die Toten zur Spontan-Disco umfunktioniert wurde. Ein Nutzer: „Nee, das gefällt mir nicht, schaut nur, auf wie viele Gräber von Leuten die da treten.“ Jemand anders schrieb: „Schon irgendwie komisch, wenn da nun eine Oma auftaucht, um die Blumen ihres verstorbenen Ehemanns zu gießen, nur um feststellen zu müssen, dass da 30 Typen auf den Orchideen herumstampfen.“

Ein weiterer Kommentar: „Jeder Mensch verdient einen ordentlichen Abschied, aber das Maß an mangelndem Respekt, welches hier vor denen gezeigt wird, die dort bereits zur Ruhe gebettet wurden, ist echt unangenehm.“

